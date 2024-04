Na brak zmian w podstawie programowej narzekają także fizycy i matematycy – jak podają, w szkole średniej wypadło z programu tylko „dzielenie przez dwumian”). Wielkich zmian nie ma także w historii – choć ten przedmiot wzbudzał największe kontrowersje.

Konsultacje potrwają do 13 maja

Oczywiście nie są to zmiany ostateczne. Projekty rozporządzeń trafiły właśnie do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Do 13 maja można zgłaszać swoje uwagi do nich. Wszystko jeszcze może się zmienić.

Problem jednak w tym, że nauczyciele te uwagi zgłosili już podczas prekonsultacji. Jak informowało MEN, było ich ponad 50 tys. – najwięcej dotyczyło języka polskiego, HiT, biologii i historii.

Pytanie, czy teraz wyślą te uwagi ponownie, skoro dziś twierdzą, że to, co zgłosili nie zostało uwzględnione? Trudno na to liczyć, bo dziś pytają się nawzajem, po co w ogóle była tamta hucpa.

I czy na ministerstwo pod nowymi rządami można jeszcze liczyć?