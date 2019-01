Relacja: Gdańsk pożegnał prezydenta Adamowicza

W Gdańsku od czwartku trwają uroczystości pogrzebowe zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W południe rozpoczęła się msza żałobna w Bazylice Mariackiej, miejscu wiecznego spoczynku Pawła Adamowicza.

Kliknij, żeby odświeżyć

23:05

"Bo wszyscy jesteście tak samo winni" - pisze Tomasz Krzyżak jako Anioł Polak w cyklu "W połowie drogi. Listy i zapiski niepoświęcone" w "Plusie Minusie".

Przeczytaj: Anioł Polak: Prosiłem, napominałem...

22:48

"Nie potrzebujemy sztucznego pojednania. Braterski uścisk nie jest dziś ani możliwy, ani potrzebny. Potrzebujemy natomiast ucywilizować spór polityczny" - stwierdził Adrian Zandberg z partii Razem.

Więcej: Zandberg: Narodowa jedność, z której nikt się nie wyłamuje, występuje tylko w Korei Północnej

22:03

Nieobecność Jarosława Kaczyńskiego na pogrzebie Pawła Adamowicza świadczy o tym, że prezes nie „spóźnił się” przypadkiem na uczczenie minutą ciszy prezydenta Gdańska w Sejmie. Szkoda. — Jacek Nizinkiewicz (@JNizinkiewicz) January 19, 2019

21:49

Potrzeba "nowej polityki", która coraz częściej się pojawia teraz ma jeszcze jeden aspekt, o którym mówił @donaldtusk już kilka miesięcy temu w Krakowie: Tak podzielony kraj nie zrealizuje żadnych strategicznych projektów i wzywań w obliczu coraz bardziej niebezpiecznego świata. — Michał Kolanko (@michal_kolanko) January 19, 2019

21:44

Paweł Adamowicz "na pewno będzie was oglądał i będzie jak zawsze bardzo szczerze mówił, czy jest zadowolony z tego, co robicie" - mówił po pogrzebie prezydenta Gdańska szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

Dowiedz się więcej: Donald Tusk: Wielkie dzieło przed nami wszystkimi

21:20

"Owszem, politycy Platformy nie przyszli na odprawianą przez kard. Nycza w katedrze mszę żałobną, a Jarosław Kaczyński z akolitami nie zdążył na minutę ciszy, ale przynajmniej skorzystali z okazji, by być cicho. W przeciwieństwie do dziennikarzy, którym od początku puściły wszelkie hamulce" - pisze w "Plusie Minusie" Robert Mazurek.

Mazurek na wynos: Walka z hejtem. Cudzym

21:02

Pieniądze zebrane na tacę w czasie sobotniej mszy w Bazylice Mariackiej zostaną przeznaczone na pomoc rodzinom w Aleppo - poinformował ks. prałat Ireneusz Bradtke w rozmowie z Polsat News.

20:55

"O testamencie Pawła Adamowicza nie zapomnimy" - zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

To był trudny dzień dla nas wszystkich. Mieszkańcom @gdansk dziękuję za wzruszające pożegnanie. Mieszkańcom @warszawa - za to, że tak licznie stawili się na Placu Zamkowym. O testamencie Pawła Adamowicza nie zapomnimy. pic.twitter.com/SbvE30fK3w — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) January 19, 2019

20:43

- Jest lęk przed tym, że krystalizuje się już nie tylko mowa nienawiści, ale nienawiść w praktyce. Motywowana politycznie chęć zaszczuwania ludzi, niszczenia ludzi, ich rodzin, dobrego imienia. To się jakoś utrwali, jeśli pozostanie bezkarne - powiedział były prezydent Bronisław Komorowski.

Przeczytaj: "Krystalizuje się już nie tylko mowa nienawiści, ale nienawiść w praktyce"

20:31

Bardzo chciałbym wierzyć, że ta podniosła atmosfera potrwa dłużej niż do jutrzejszych programów publicystycznych. Pawle #Adamowicz.u, spoczywaj w pokoju — Artur Bartkiewicz (@abartkiewicz) January 19, 2019

20:18

- Stoimy nad przepaścią. To może nas otrzeźwić i zmienić nasze postępowanie. Mówię "nasze", bo trzeba zaczynać od siebie. Jeśli to nas nie zmieni i nie uleczy z ciężkiej choroby nienawiści, to już nic nas nie uleczy - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, cytowany przez Radio Gdańsk.

19:52

Po zabójstwie Pawła Adamowicza szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" w swoich autobusach w oryginale zachęca pasażerów do chwili zastanowienia i refleksji.

"Jak to się mogło stać?!". Nietypowy apel w szczecińskich autobusachhttps://t.co/Wj4yXGFUjj — Andrzej Rybkiewicz (@ARybkiewicz) 19 stycznia 2019

19:27

Jacek Kurski, prezes TVP, zapowiedział, że "w najbliższych dniach" nastąpi reakcja na "fałszywe oskarżenia o jakikolwiek związek Telewizji Publicznej" z morderstwem Pawła Adamowicza. Wcześniej jeden z dziennikarzy sugerował, że zabójca prezydenta Gdańska w czasie swojego pobytu w więzieniu miał dostęp tylko do TVP Info, czemu zdecydowanie zaprzeczyła Służba Więzienna.

Ze względu na szacunek dla majestatu Śmierci w dniu pogrzebu i Żałobę - TVP nie odpowiada dziś na fałszywe oskarżenia o JAKIKOLWIEK związek Telewizji z tą śmiercią; autorzy oszczerstw spotkają się jednak w najbliższych dniach z należną reakcją. — Jacek Kurski PL (@KurskiPL) January 19, 2019

19:10

Polska polityka i sfera publiczna znalazła się w momencie szczególnym. Po tragicznej śmierci śp. Pawła Adamowicza politycy mają unikalną okazję, by postarać się o realną zmianę tego, jak toczy się debata publiczna w Polsce. Druga taka możliwość się nie powtórzy - pisze dziennikarz "Rzeczpospolitej".



Komentarz: Gdańsk zdezaktualizował politykę, jaką znamy

19:00

Zakończyła się żałoba narodowa. Decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy wprowadzono ją w całym kraju od piątku od 17.00 do soboty do godz. 19.00.

18:47

"Zaproponuję aby Fundacja Unia Metropolii Polskich nosiła imię Pawła Adamowicza oraz żeby UMP ufundowała stypendia córkom śp. Pawła Adamowicza, do czasu ukończenia przez nie 25 lat" - zapowiedział na Twitterze prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.



Zaproponuję aby Fundacja Unia Metropolii Polskich nosiła imię Pawła Adamowicza oraz żeby UMP ufundowała stypendia córkom śp. @AdamowiczPawel , do czasu ukończenia przez nie 25 lat. — Tadeusz Truskolaski (@TTruskolaski) 19 stycznia 2019

18:20

Jerzy Owsiak poinformował, że nadal będzie kierował Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Zapowiedział to w emocjonalnym nagraniu, udostępnionym na Facebooku.

Dowiedz się: Jerzy Owsiak wraca do kierowania Orkiestrą

17:59

Brakowało w Bazylice Mariackiej jednej osoby. Może najważniejszego polityka w kraju. Jego nieobecność aż krzyczała. Dlaczego zignorował ten pogrzeb? - pyta Bogusław Chrabota, redaktor naczelny "Rzeczpospolitej".



Przeczytaj: Chrabota: Jednego między nami nie było

17.38

"Musimy zastanowić się, jak trzeba zmienić przestrzeń do debaty publicznej, żeby zatrzymać nienawiść. Dziś to temat dla wszystkich polityków, ale realnie za formę debaty w Polsce odpowiadają rządzący, czyli PiS" - stwierdziła Katarzyna Lubnauer, szefowa Nowoczesnej.

Dzisiaj cała Polska żegnała Pawła Adamowicza.



Musimy zastanowić się, jak trzeba zmienić przestrzeń do debaty publicznej, żeby zatrzymać nienawiść.

Dziś to temat dla wszystkich polityków, ale realnie za formę debaty w Polsce odpowiadają rządzący, czyli PIS. pic.twitter.com/WSLV92W0if — Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) January 19, 2019

17.24

Policja poinformowała, że uroczystości pogrzebowe Pawła Adamowicza przebiegły spokojnie. Wzięło w nich udział około 45 tysięcy osób, z czego 4,5 tys. we wnętrzu Bazyliki Mariackiej.

17.06

Stadion we Wrocławiu podświetlony dziś na biało-czerwono. - To symboliczny gest jedności, która w tych dniach połączyła nie tylko gdańszczan i wrocławian, ale mieszkańców całego kraju - tłumaczy prezydent Jacek Sutryk.

To symboliczny gest jedności, która w tych dniach połączyła nie tylko gdańszczan i wrocławian, ale mieszkańców całego kraju. Chcemy aby pamięć o tym, że jesteśmy jedną wspólnotą, którą pozostaniemy także po okresie żałoby związanej z zamordowaniem Prezydenta Pawła Adamowicza. https://t.co/9TXixmhbH2 — Jacek Sutryk (@SutrykJacek) January 19, 2019

17.02

- Gdybym nie był w Den Bosch, byłbym dziś w Gdańsku, oddając cześć Pawłowi Adamowiczowi - mówił wiceszef KE Frans Timmermans w czasie zjazdu holenderskiej Partii Pracy, z której wywodzi się Timmermans.

Dowiedz się więcej: Partia Timmermansa uczciła pamięć Adamowicza

16.43

Grzegorz Schetyna, lider PO, pytany przed Bazyliką Mariacką o słowa o. Ludwika Wiśniewskiego w czasie uroczystości pogrzebowych, stwierdził, że "to wezwanie do tych, którzy spowodowali tę sytuację". - Oni powinni to usłyszeć - powiedział.

Schetyna: To wezwanie do tych, którzy spowodowali tę sytuację

16.25

Agencja Associated Press odnotowuje, że w pogrzebie zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza obecni byli m.in. przewodniczący RE Donald Tusk, prezydent Andrzej Duda, były prezydent Lech Wałęsa oraz premier Mateusz Morawiecki - natomiast nie było Jarosława Kaczyńskiego.

Zobacz: AP: Tusk i Duda na pogrzebie Adamowicza. Kaczyńskiego nie było

16.05

16.00

Od godz. 16.00 Bazylika Mariacka jest ponownie udostępniona mieszkańcom.

15.55

- Trzeba skończyć z nienawiścią, trzeba skończyć z nienawistnym językiem, trzeba skończyć z pogardą, trzeba skończyć z bezpodstawnym oskarżaniem innym - mówił w czasie uroczystości pogrzebowych Pawła Adamowicza ojciec Ludwik Wiśniewski.

Ojciec Wiśniewski: Człowiek budujący swoją karierę na kłamstwie nie może pełnić wysokich funkcji w naszym kraju

15.50

- Nie tak dawno grupa Polaków, wszechpolaków wydała akt politycznego zgonu mojego brata i 10 innych prezydentów miast Polski - wspominał Piotr Adamowicz w czasie uroczystości pogrzebowych swojego brata, prezydenta Gdańska.

Przeczytaj: "Wystawiali polityczny akt zgonu mojemu bratu, otrzymałem prawdziwy"

15.28

Wierzył w wolność i indywidualne ludzkie wybory, które opowiadają się po stronie dobra. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat Paweł Adamowicz prywatnie wspierał troje sierot w Kongo i w Rwandzie. pomagał prywatnie wielu, wielu osobom - wspominała w czasie uroczystości pogrzebowych Aleksandra Dulkiewicz, p.o. prezydenta Gdańska.



Dowiedz się więcej: Dulkiewicz: Drogi szefie, doglądaj z góry naszych spraw

15.15

- Niech nigdy nie powtórzy się taka tragedia - mówił w czasie uroczystości pogrzebowych prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Aleksander Hall, były działacz opozycji i przyjaciel zmarłego prezydenta.



Przeczytaj: Hall: Apeluję do rządzących - wyciągnijcie wnioski

15.07

Urna z prochami Prezydenta Gdańska została złożona w niszy w kaplicy św. Marcina.

Ostatnie pożegnanie Pawła Adamowicza. Urna z prochami Prezydenta Gdańska została złożona w kaplicy św. Marcina w Bazylice Mariackiej.https://t.co/KclSsW1QK5 pic.twitter.com/V8ERQhUmEK — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 19, 2019

15.00

Do zobaczenia Pawle pic.twitter.com/vZDZAoFESC — Michał Boni (@MichalBoni) 19 stycznia 2019

14.46

Trwa pożegnanie rodziny z prezydentem Adamowiczem. Urna z jego prochami zostanie umieszczona w ścianie kaplicy św Marcina.

14.45

Dziękuję za aktywność obywatelską w ostatnich dniach i proszę o aktywność obywatelską w tym ważnym roku - zaapelował Piotr Adamowicz.

14.38

Głos zabiera brat prezydenta, Piotr Adamowicz. - Nie tak dawno grupa Wszechpolaków wydała akt politycznego zgonu mojego brata i innych prezydentów miast. Uznano, że sprawy nie ma. Taki drobny hejt, może happening. Nie wnikam w te szczegóły. Chcę powiedzieć jedno: można się spodziewać wielu rzeczy, ale tego, że we wtorek odbiorę akt zgonu fizycznego mojego brata, się nie spodziewałem.

14.30

Słuchając o. Ludwika poczułam się znów tak, jak wtedy kiedy dobro było na swoim miejscu a zło nazwane tak, jak na to zasługuje. — Zuzanna Dąbrowska (@zuzannadabrows1) January 19, 2019

14.28

Prezydenta żegna Aleksandra Dulkiewicz, pełniąca obowiązki prezydenta miasta Gdańska. - Wierzę z całego serca, że nasz prezydent Paweł Adamowicz ciężarem swoich dobrych uczynków przeważył wagę na stronę dobra i po kryształowych schodach wszedł do Królestwa Niebieskiego.

- Prezydent był szczególnie wrażliwy na tych, dla których Gdańsk był nową ojczyzną - podkreśliła Dulkiewicz. - Wierzył w wolność i indywidualne ludzkie wybory, które opowiadają się po stronie dobra. Pewnie niewielu wie, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat wspierał prywatnie troje sierot w Kongo i Rwandzie. Pomagał prywatnie wielu, wielu osobom.

14.25

Przemawia Jacek Karnowski, przyjaciel prezydenta Adamowicza, prezydent Sopotu. - Zawsze, Pawle, mogliśmy na Ciebie liczyć.

- Najważniejsze co robiłeś, to fakt że zbudowałeś gdańską wspólnotę Polaków i Europejczyków. Rozsławiłeś Gdańsk jako miasto wolności i solidarności. Taką Polskę, prawdziwie demokratyczną, europejską jak twój Gdańsk, my prezydenci polskich miast obiecujemy budować. Pawle, niech twój duch miłości, wolności i solidarności, duch wielkiego Gdańska pozostanie zawsze z nami - mówi Karnowski.

14.25

Bardzo długie oklaski po przemówieniu ojca Wiśniewskiego.

14.19

Zmarłego żegna o. Ludwik Wiśniewski, dominikanin, honorowy obywatel Gdańska. - Gdańsk słusznie się nazywa i wielokrotnie Paweł to powtarzał, miastem wolności i solidarności. Dzisiaj przeżywamy tu w Gdańsku nowy dziejowy, historyczny moment. Cała Polska czeka, może nie tylko czeka, żeby z Gdańska wyszło przesłanie, które dotrze do każdego Polaka i które przywróci moralną równowagę w naszym kraju i naszych sercach. W ostatnich dniach wielu ludzi próbowało formułować to przesłanie, które wynika ze śmierci Pawła. Jestem przekonany, że Paweł chce, abym wypowiedział następujące słowa: trzeba skończyć z nienawiścią, trzeba skończyć z nienawistnym językiem, trzeba skończyć z pogardą, trzeba skończyć z bezpodstawnym oskarżaniem innych.

"Człowiek budujący swoją karierę na kłamstwie nie może pełnić publicznych funkcji w naszym kraju."

14.16

Przemawia przyjaciel rodziny Aleksander Hall. - Pawła zabiła nienawiść, którą wzbudzano i podsycano dyskwalifikując go moralnie. Tak przedstawiały go tzw. media publiczne. Apeluję do tych, którzy mają wpływ na nasze życie publiczne, przede wszystkim rządzących, aby zerwali z tymi praktykami. Wyciągnijmy wnioski z tej lekcji - zaapelował. - Jestem pewny, że ta nienawiść nie zwycięży, zwycięży dobro, któremu służył Paweł.

- Pragnę złożyć hołd rodzicom Pawła, bo to oni mieli zasadniczy wpływ na ukształtowanie świata wartości syna - dodał.

14.15

Przemawia córka zamordowanego prezydenta, Antonina Adamowicz: - Chcę ci dziś podziękować za całe twoje życie, życie, które spędziłeś z nami. Dziękuje za spacery z psem, nauczenie miłości do książek, historii, ciekawości świata. - Za to, że zawsze miałeś czas, by wytłumaczyć mi sprawy, których nie rozumiałam.

- Tatusiu, proszę, nami i całym Gdańskiem, tam w niebie.

14.12

Magdalena Adamowicz wyraziła nadzieję, że jej mąż zostanie oczyszczony z pomówień, że jego śmierć stanie się źródłem odnowienia moralnego społeczeństwa. - Cisza nie może oznaczać milczenia - zaakcentowała.

14.09

"Nie chcę, by dziś na twoim pogrzebie panował przede wszystkim smutek. To prawda, jest nam dziś bardzo ciężko, ale chcę właśnie teraz podziękować Bogu, że wiele lat temu skrzyżował nasze drogi." - Spędziliśmy ze sobą naprawdę wiele pięknych lat. Od początku naszego związku wiedziałam, że twoją miłością muszę dzielić się z Gdańskiem - mówi Magdalena Adamowicz. - Teraz zostałyśmy same, ale to nie znaczy samotne, bo są z nami tysiące gdańszczan i gdańszczanek, Polacy w innych miastach, przyjaciele z zagranicy.

14.06

Magdalena Adamowicz zaczęła od podziękowań dla Kościoła i przedstawicieli innych wyznań, pracowników Urzędu miejskiego w Gdańsku i lekarzy, którzy walczyli o życie Pawła Adamowicza. - Dziękuję lekarzom, dziękuję wam z całego serca, wiem że robiliście wszystko co było w waszej mocy, aby uratować Pawła". Magdalena Adamowicz przytacza ostatnie słowa męża: Po nich odszedłeś ze światełkiem do nieba.

14.04

Prezydenta pożegnają najbliżsi i przyjaciele. Pierwsze przemawiają żona Magdalena i córka Antonina

14.02

W całym Śródmieściu spotkać można osoby, które przyjechały specjalnie na pogrzeb - często spoza Gdańska, choć nie miały szans na bezpośrednie uczestnictwo ze względu na brak miejsc w kościele.

W miejscach, gdzie stanęły telebimy z transmisją z uroczystości pogrzebowej, prezydenta żegnają mieszkańcy całego Trójmiasta, także "małego": Rumii, Redy i Wejherowa.

13.59

Crowds gathered in the street to watch on a big screen the funeral of Pawel Adamowicz, the mayor of the Polish city of Gdansk who was fatally stabbed onstage during a charity event https://t.co/ADas3ZhHqC pic.twitter.com/KIA3GawfMb — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 19, 2019

13.45

Kilkaset osób ogląda uroczystości pogrzebowe w hali Ergo Arena, na pograniczu Gdańska i Sopotu. Przyjechali samochodami prywatnymi, a nawet autokarami.

13.35

Ulica Piwna (Dominik Paszliński/www.gdansk.pl)

13.30

„Oficjalnie nie jest to pogrzeb państwowy, ale w rzeczywistości jest królewski. W ostatnim pożegnaniu zamordowanego prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, bierze udział 50 tysięcy ludzi” - pisze francuski „Le Monde”

13.10

Prezydenta żegnają kapłani innych kościołów i wspólnot chrześcijańskich, żydowskich i muzułmańskich.

13.06

- Przekażmy znak pokoju lekarzom - mówi metropolita. - Walczyli wiele godzin o życie Pawła. To, co po ludzku można było uczynić, zostało uczynione.

13.01

Musi dojść "do definitywnego wyrugowania z polskiej polityki i przestrzeni życia społecznego języka pogardy, poniżania, deprecjonowania, odzierania ze czci i godności braci i bliskich, czasem niedawnych przyjaciół" - mówi metropolita.

Jak podkreślił, "to pycha buduje mury osobności, wzywa do ich obrony, jest niezdolna do autorefleksji, do dostrzeżenia w swych sercach braku miłości, imperatywu pokoju, szacunku dla racji i poglądów innych, podważania tego, co jest rezultatem demokratycznych zasad". "Trzeba nam braterstwa serc, dłoni otwartych, a nie zaciśniętych pięści" - oświadczył duchowny.

12.59

"Trzeba nam braterstwa serc" - mówi abp Sławoj Leszek Głódź. I wzywa do odbudowy wspólnoty. — Michał Kolanko (@michal_kolanko) January 19, 2019

12.54

W jego ostatniej drodze, niech towarzyszy mu nasza modlitwa - apeluje metropolita.

12.50

- Jakże wiele zrobił, aby nasze miasto wzrastało nad poziomy. Piękniało. Nasycało się rozmaitymi inwestycjami w służbie gdańskiej pamięci, edukacji, artyzmu, zdrowia, życia społecznego, użyteczności publicznej. Aby promieniowało przedsięwzięciami artystycznymi i kulturalnymi. Przyciągało ku sobie, szczególnie latem, innych. Było gościnne, atrakcyjne; wielkie i dumne. Świadome swej ważnej roli w historii współczesności ojczyzny, ale i także chrześcijańskiej Europy - mówi abp Sławoj Leszek Głódź. - Kościół katolicki w Gdańsku doznał od niego wiele pomocy, włącznie z tą odnawianą bazyliką.

12.47

Paweł Adamowicz "szedł drogą swego doczesnego dynamicznego, twórczego, wybiegającego ku przyszłości życia" i jako prezydent Gdańska był "wychylony ku przyszłości, ku planom, projektom, marzeniom, które były przed nim, z którymi miał się zmierzyć"

12.44

- Byłem świadkiem odchodzenia w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, tamtej nocy na OIOMie, widziałem pana prezydenta nieprzytomnego, otoczonego gronem lekarzy, walczących o rozdmuchanie płomieni jego życia. Modliliśmy się o cud, świadomi, jak tragiczny jest jego stan. Ale Pan ludzkich losów rozrządził inaczej i nie wysłuchał naszych modlitw, bowiem przy szpitalnym łóżku prezydenta stanął anioł śmierci - dodaje metropolita.

12.39

"Śmierć nie oddziela nas wzajem od siebie, pozostajemy nadal w głębokiej jedności i łączności z tym, którego żegnamy. On przecież nas tylko na tej drodze wyprzedził, nagle i niespodziewanie. Wszyscy tą drogą podążamy, wszyscy razem kiedyś będziemy w Chrystusie."

- Niedawno zwycięzca w kolejnych wyborach na fotel prezydenta miasta Gdańska, wychylony ku przyszłości, planom, projektom, marzeniom, które były przed nim i z którymi miał się przeżyć. 21 grudnia usłyszałem po raz ostatni jego mocny głos. Dzwonił z Los Angeles, składał bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia. Cieszył się m.in. ze słońca, którego tam nadmiar, a którego tutaj zabrakło. Prosiłem go wtedy, żeby przywiózł trochę tego słońca. A już 13 stycznia doszło do porażającej tragedii - mówi abp Głódź

12.35

Homilię rozpoczął metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź

Homilię wyglasza abp Sławoj Leszek Głódź @rzeczpospolita pic.twitter.com/rfYrUHBDA1 — Michał Kolanko (@michal_kolanko) January 19, 2019

12.28

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian - czytał Piotr Grzelak, wieloletni współpracownik Pawła Adamowicza, do niedawna zastępca prezydenta Gdańska

12.18

Bardzo fajny gest ze strony Wilna. To drugie miasto, z którym PA czuł się blisko związany - miasto jego rodziców https://t.co/8H8wduvKKx — Michał Płociński (@michalplocinski) January 19, 2019

12.14

Abp Henryk Muszyński odczytał list kondolencyjny od Prymasa Polski, Wojciecha Polaka. W liście Prymas podkreślił min. niestrudzone zaangażowanie Pawła Adamowicza w pomoc dla uchodźców i imigrantów. Wspomniał także o jego wsparciu dla WOŚP, do ostatnich dni.

12.13

12.11

Abp Sławoj Leszek Głódź przekazuje rodzinie Pawła Adamowicza różańce od papieża Franciszka.

12.04

Hymn Polski

12.04

Mszy przewodniczy abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski.

Homilię wygłosi abp Sławoj Leszek Głódź, arcybiskup metropolita gdański.

Msza św. będzie miała charakter ekumeniczny, międzywyznaniowy i międzyreligijny - z udziałem kapłanów nie tylko katolickich.

12.02

Podczas Mszy Św. ostatniego pożegnania #Adamowicz w #Gdańsk w modlitwie wiernych odbędzie się również modlitwa innych wyznań chrześcijańskich, ale też żydów i muzułmanów. — Paweł Kowalski SJ (@PawelKowalskiSJ) January 19, 2019

12.00

Rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe. W całym mieście zawyły syreny

11.54

Do Bazyliki przybyła rodzina zamordowanego prezydenta Adamowicza- wdowa Magdalena Adamowicz, córki Antonina i Teresa, rodzice Teresa i Ryszard, brat ś.p. prezydenta Piotr z żoną i dziećmi.

W mieście biją dzwony.

11.50

W Bazylice pojawił się prezydent RP Andrzej Duda

11.51

Juz @JakubKrupa pisał o tym ale warto powtórzyć: To robi ogromne wrażenie jak dobrze w tych tragicznych okolicznościach działa Gdańsk jako miasto, solidarne w obliczu tego co się wydarzyło. — Michał Kolanko (@michal_kolanko) January 19, 2019

11.47

Do Bazyliki Mariackiej przybyli już m.in. Lech Wałęsa z żoną, Donald Tusk, Bogdan Borusewicz, Jacek Karnowski, Wojciech Szczurek, Ewa Kopacz, Małgorzata Rybicka, Basil Kerski, Agnieszka Pomaska, Grzegorz Schetyna, Sławomir Neuman, Adam Michnik, Tadeusz Cymański. Jest ponad stu burmistrzów i prezydentów największych polskich miast

Przybył premier Mateusz Morawiecki.

11.45

Zapełnia się ul. Piwna, przy której znajduje się Bazylika Mariacka. Na uroczystości pogrzebowe oczekuje tu już kilka tysięcy osób. Wciąż przychodzą kolejne.

W kościelnych ławach zasiadło już większość oficjalnych gości, w tym były prezydent Niemiec Joachim Gauck i byli premierzy i prezydenci Polski. Większość z nich, w tym niemiecki polityk, mają przyklejone do swoich płaszczy charakterystyczne czerwone serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

11.40

Podczas uroczystości pogrzebowej przemawiać będą Magdalena i Antonina Adamowicz, o. Ludwik Wiśniewski, Jacek Karnowski, Aleksander Hall, Piotr Adamowicz.

11.30

W Bazylice Mariackiej zapełniają się kolejne ławki. W dzisiejszej uroczystości, poza mieszkańcami, weźmie udział kilkuset polityków.

Wśród gości pojawi się Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej. Swoją obecność potwierdziło też czworo polskich prezydentów: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda, a także dziewięciu polskich premierów: Hanna Suchocka, Waldemar Pawlak, Kazimierz Marcinkiewicz, Marek Belka, Jan Bielecki, Jerzy Buzek, Leszek Miller, Ewa Kopacz, Włodzimierz Cimoszewicz i Mateusz Morawiecki.

Będzie też były prezydent Niemiec Joachim Gauck, komisarz UE Elżbieta Bieńkowska, a także liczna delegacja reprezentantów sejmu i senatu RP.

We mszy pogrzebowej weźmie także udział kilkuset prezydentów, wójtów, starostów oraz przewodniczących rad polskich miast byłych i obecnych, kilkunastu marszałków województw, kilkunastu Ambasadorów, m.in. Holandii, Francji, Danii, jak również kilkudziesięciu delegatów miast partnerskich i zaprzyjaźnionych Gdańska, w tym Bremy, Hamburga, Lipska, Mariupola, Wilna, Rotterdamu i Nowopołocka.

W Bazylice Mariackiej przygotowano 3500 miejsc dla gości.

11.20

Kamienna czarna urna z prochami prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza stoi na katafalku tuż przed ołtarzem, w tym miejscu, w którym wczoraj wieczorem stała trumna straż honorową przy urnie pełnili przed chwilą harcerze, teraz przejęli ją żołnierze z kompanii.

11.10

Do 16.00 potrzebujący będą mieli zapewnioną profesjonalną pomoc psychologiczną. Będzie ona udzielana w budynku @IKM_Gdansk przy ul. Długi Targ 39/40. pic.twitter.com/4ucPr4AmkU — Miasto Gdańsk (@gdansk) January 19, 2019



11.00

Rzecznik prezydenta Adamowicza Magdalena Skorupka-Kaczmarek w rozmowie z Onetem wspomina ostatni dzień swojego szefa, ale i straszne chwile na Targu Węglowym, a później w szpitalu. Mówi też, jak wyglądałby poniedziałek z udziałem włodarza miasta, gdyby dzień wcześniej nie doszło do tego tragicznego w skutkach ataku

10.45

,,Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...''



Dziś Ambasada Brytyjska jednoczy się z całą Polską w bólu i żałobie po śmierci Prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Flagi w ambasadzie zostały opuszczone do połowy masztu. pic.twitter.com/TdglpXBpVk — Jonathan Knott (@AmbassadorKnott) 18 stycznia 2019

10.33

10.30

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka złożył kondolencje na ręce prezydenta Polski Andrzeja Dudy w związku z żałobą narodową w Polsce. Prezydent Łukaszenka napisał, że na Białorusi z głębokim żalem przyjęto wiadomość o śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

„W dniu żałoby w imieniu białoruskiego narodu i swoim własnym przekazuję wyrazy szczerego współczucia rodzinie, bliskim oraz całemu polskiemu narodowi” - napisał Łukaszenka, którego słowa cytuje białoruska agencja prasowa „Biełta”

10.25

Przed Bazyliką Mariacką trwa kontrola Służby Ochrony Państwa przy wszystkich wejściach. Zaproszeni goście wchodzą od ul. Św. Ducha, mieszkańcy od ul. Piwnej.

10.20

Znicze i rysunki dzieci przed wejściem do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody

(fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl)

10.12

W sobotę na terenie Głównego Miasta w Gdańsku obowiązuje całkowity zakaz używania dronów. Agencja Żeglugi zamknęła przestrzeń powietrzną do wysokości 550 m.

10.00

Pogrzeb prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza będzie transmitowany na telebimach umieszczonych w Gdańsku, ale również m.in. w Sopocie, Warszawie, Gliwicach, Poznaniu, Łodzi, Rybniku, Szczecinie i innych miastach Polski

W Gdańsku ekrany zainstalowane są na: Długiej i Długim Targu (łącznie 5 ekranów), Targu Węglowym, Placu Świętopełka i Wyspie Ołowianka. Dodatkowo będzie możliwość uczestniczenia w ceremonii za pośrednictwem transmisji wyświetlanej na ekranach zainstalowanych w ERGO ARENIE. Hala została otwarta o godz. 10.00, wejście przez bramę A1.

09.50

Mer Lwowa Andrij Sadowy przyleciał w piątek po południu specjalnie po to, by choć na chwilę stanąć przy trumnie Pawła Adamowicza w ECS i złożyć wpis do księgi kondolencyjnej. W sobotę o 6.00 rano odleciał do Lwowa.

09.30

Kolejka ludzi chcących uczestniczyć w pożegnaniu prezydenta zaczęła się formować przed Bazyliką Mariacką już od wczesnych godzin porannych.

09.15

W piątek, o godz. 17, trumna z ciałem prezydenta została wyprowadzona do bazyliki Mariackiej podczas pochodu ulicami miasta.

Kondukt z trumną prezydenta, przy akompaniamencie dzwonów, przeszedł ulicami miasta. Na trasie znajdowały się m.in.: I Liceum Ogólnokształcące, które ukończył prezydent, dalej ulica Łagiewniki, Stolarska i Mniszki, gdzie Paweł Adamowicz się wychowywał. Następnie pochód przeszedł obok pomnika króla Jana III Sobieskiego, ulicą Pańską, Węglarską, Kołodziejską i Piwną do Bazyliki Mariackiej. Prezydentowi w ostatniej drodze ulicami Gdańska towarzyszyły tysiące osób.

W świątyni odbyła się msza święta, a następnie, do północy była także możliwość pożegnania z prezydentem.

09.00

W czwartek prezydenta pożegnano na uroczystej sesji Rady Miasta. Od godz. 17 w czwartek, do godz 16 trumna z ciałem prezydenta Adamowicza wystawiona była w Europejskim Centrum Solidarności. Hołd złożyło mu kilkadziesiąt tysięcy osób.

(fot.Gdańsk.pl)

Ok. godziny 20, w czasie finału WOŚP w Gdańsku, 27-letni Stefan W. wbiegł na scenę i zadał kilka ciosów nożem prezydentowi Adamowiczowi, po czym przez kilkadziesiąt sekund chodził po scenie zanim został obezwładniony. Adamowicz doznał ciężkich obrażeń i przeszedł pięciogodzinną operację. Po operacji lekarze oceniali jego stan jego ciężki. 14 stycznia, ok. 14:40, poinformowali o śmierci prezydenta Gdańska. Paweł Adamowicz zmarł w wyniku wstrząsu krwotocznego.

W Polsce trwa żałoba narodowa. Wcześniej żałobę ogłoszono min. w Warszawie.

W czwartek Rada m. stołecznego Warszawy jednogłośnie zdecydowała o nadaniu Pawłowi Adamowiczowi honorowego obywatelstwa stolicy

(fot.Gdańsk.pl)

W całym kraju ludzie zbierali się, by wspominać zamordowanego prezydenta i zaprotestować przeciwko nienawiści i przemocy. Na Placu Solidarności w Gdańsku powstało "największe serce świata" ułożone ze zniczy.

Czytaj także:

Paweł Adamowicz: Tak po ludzku dobry i życzliwy

Hejtem w prezydenta Gdańska

Rachunek sumienia po zabójstwie Pawła Adamowicza

Zaremba: podzieleni po tragedii

Paweł Adamowicz. Człowiek ulepiony z Gdańska