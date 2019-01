Donald Tusk: Wielkie dzieło przed nami wszystkimi

Paweł Adamowicz "na pewno będzie was oglądał i będzie jak zawsze bardzo szczerze mówił, czy jest zadowolony z tego, co robicie" - mówił po pogrzebie zamordowanego prezydenta Gdańska szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

Politycy i samorządowcy, w tym byli premierzy Donald Tusk i Kazimierz Marcinkiewicz oraz byli prezydenci Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski, po uroczystościach pogrzebowych w Gdańsku wzięli udział w spotkaniu w Europejskim Centrum Solidarności. Szef Rady Europejskiej przemawiając do zebranych zwrócił o pomoc w organizacji obchodów w Gdańsku 30. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 r.

- Mówię jako jego przyjaciel od ponad 30 lat. Czasami się kłóciliśmy, najbardziej o Gdańsk, bo każdy gdańszczanin ma własny pomysł na Gdańsk i własną wizję, jak ten Gdańsk urządzić. Paweł miał tę przewagę nad nami, że nie dość, że miał swój pogląd, ale Gdańsk potrafił naprawdę urządzić tak, że dzisiaj ludzie nie wierzą własnym oczom - mówił Donald Tusk, cytowany przez Wirtualną Polskę.

- Zacznę od tego, o co Paweł prosił mnie i grono przyjaciół zaledwie 10 dni temu, mówię o tym 4 czerwca - powiedział Tusk, przypominając o obchodach rocznicy wyborów z 1989 roku. - Paweł z pewną wyobraźnią wiedział, że ten dzień może odwrócić zło, które w Polsce się dzieje, jeśli wszyscy do tego podejdziemy z pełnym przekonaniem - tłumaczył, dodając, że obiecał pomoc Adamowiczowi w realizacji tego przedsięwzięcia. - Jestem przekonany, że znajdziemy wśród was ludzi gotowych także pomóc w tej pięknej idei, żeby z dobrych chwil naszej historii, z dobrych momentów, z dobrych dzieł i z dobrych dat zrobić takie nieustajace dziedzictwo o Pawle - powiedział były premier.

- Z polityką wielu ludzi sobie jakoś radzi, ale żeby zbudować na nowo wspaniałe miasto i ducha tego miasta, to jest rzecz bardzo wyjątkowa i dlatego, jak będziemy się z wami dzielić tym, co Paweł chciał, żebyśmy zrobili, a zaczniemy to robić w ciągu najbliższych dni, to bardzo was proszę: potraktujcie to poważnie, jak potraficie - apelował Tusk.

- On na pewno będzie was oglądał i będzie jak zawsze bardzo szczerze mówił, czy jest zadowolony z tego, co robicie. Naprawdę, wielkie dzieło przed nami wszystkimi. Tak byśmy byli warci Pawła życia i, niestety, jego śmierci - dodał przewodniczący Rady Europejskiej.