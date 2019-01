Schetyna: To wezwanie do tych, którzy spowodowali tę sytuację Fotorzepa/ Marian Zubrzycki

- To wezwanie do tych, którzy spowodowali tę sytuację. Oni powinni to usłyszeć - powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, komentując słowa o. Ludwika Wiśniewskiego w czasie uroczystości pogrzebowych zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.