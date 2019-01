Jerzy Owsiak wraca do kierowania Orkiestrą. "Jedno serce zgasło, ale z drugiej strony miliony serc się otworzyły"

- Będę grał znowu z Orkiestrą. Będę prezesem fundacji - zapowiedział Jerzy Owsiak w nagraniu, umieszczonym na Facebooku po pogrzebie Pawła Adamowicza w Gdańsku.

Owsiak złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w poniedziałek 14 stycznia, po informacji o śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. W internecie ruszyła jednak akcja namawiania Owsiaka do pozostania przy sterach WOŚP.

O to, by nie przestał kierować Orkiestrą, zwróciła się do Owsiaka także m.in. żona zamordowanego prezydenta Gdańska Magdalena Adamowicz.

- Jedno serce zgasło, ale z drugiej strony miliony serc się otworzyły - powiedział w sobotę Owsiak w emocjonalnym nagraniu, udostępnionym na Facebooku.

- Finał WOŚP jest takim dniem, kiedy wszyscy są wobec siebie niezwykle przyjaźni. I nawet ten jeden incydent, przeraźliwy i straszny, niech w żaden sposób nie zmieni tego obrazu. Niech nie zmieni tego, jak mówi Magda (żona prezydenta Adamowicza) nie zmieni naszego postanowienia, że nie będziemy na nienawiść odpowiadać nienawiścią, a na przemoc przemocą. Tak nie może być - stwierdził Owsiak.

- Tak, będę grał z Orkiestrą. Tak, będę prezesem Fundacji - zapowiedział. - Dlatego, że zobaczyłem, co się dzieje tutaj obok. Mam nadzieję, że miliony Polaków słuchając homilii i słuchając wystąpień także duchownych, weźmie sobie do serca, żeby stanowczo powiedzieć każdej nienawiści "nie", ale każdej, "nie ma na to naszej zgody" - zaapelował Owsiak.

- Wracamy do roboty. Bądźcie z nami do końca świata i o jeden dzień dłużej - dodał szef WOŚP.