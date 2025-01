Piotr Zaremba: Polityczna puszka Wielkiej Orkiestry

Wiele argumentów prawicy przeciw Jerzemu Owsiakowi przez lata jawiło mi się jako przesada

Inna sprawa, co tu jest skutkiem, a co przyczyną. Warto sięgnąć do przeszłości, aby odtworzyć kolejność zdarzeń. Debaty na temat sensu organizowania finału WOŚP w mediach społecznościowych, a czasem i w tych zwykłych, towarzyszyły rytualnie tej imprezie każdego roku, co najmniej od początku XXI wieku, a może, jeszcze bez internetu, i wcześniej. To był jeden z tematów dyżurnych, jak rocznica powstania warszawskiego (miało sens czy nie?), jak los bożonarodzeniowych karpi (męczyć, bo tradycja, czy współczuć), jak słuszność czy niesłuszność Okrągłego Stołu.

Wiele argumentów strony konserwatywnej jawiło mi się przez lata jako co najmniej przesada, przejaw małostkowości. Naturalnie wszyscy znali progresywne poglądy Owsiaka na takie kwestie jak dopuszczalność aborcji, od pewnego momentu i eutanazji. Zawsze był bliższy liberalno-lewicowemu establishmentowi, na kolejne muzyczne festiwale nazywane polskim Woodstockiem zapraszał jego reprezentantów – od Adama Michnika i Leszka Balcerowicza po obsesyjnie antyprawicowego rapera Łonę. Czy to jednak wystarczyło, aby masy wolontariuszy, w tym dzieci wielu moich znajomych, uznawać za narzędzie filozofii „Róbta co chceta”? A podobne wypowiedzi czytałem rokrocznie.

Z innym argumentem wymierzonym w Owsiaka było już więcej komplikacji. Narzekano, że jego zbiórki zdejmują z państwa odpowiedzialność za finansowanie służby zdrowia. Widziałem w tym przesadę. Sprzęt medyczny to ledwie promil jej potrzeb, nikt więc kolejnych rządów z niczego nie zwalniał. Ale też Owsiak wypowiadający się za prywatyzacją szpitali i zakładów zdrowotnych sprawiał wrażenie kogoś, kto naprawdę chce rozmontować państwową machinę zdrowotną i zastąpić jakąś jej część prywatną dobroczynnością. Finał tej kontrowersji dostaliśmy całkiem ostatnio. Owsiak stwierdził, że obecna składka zdrowotna jest zbyt wysoka i trzeba ją obniżyć. Koalicja rządząca tak właśnie postąpiła, podpierając się między innymi jego głosem.

Najmocniej brzmiał inny jeszcze argument przeciw corocznej mobilizacji dobroczynności. Coraz wyższe były też koszty tej akcji, wynikłe z angażowania pieniędzy publicznych, różnych służb i instytucji – od policji po państwowe media. Tłumaczyłem to sobie logiką reklamy dobroczynności, która musi być kosztowna, ale może zmieniać mentalność społeczeństwa. Niemniej trudno było nie mieć wątpliwości. Zakrzykiwanych, od kiedy WOŚP stał się znakiem tożsamości środowisk liberalno-lewicowych.

Mimo to uważałem, że w wojnie z Owsiakiem ujawnia się małostkowość kręgów konserwatywnych, które potrafiły snuć całkiem nieprzytomne analogie z nazistowską zbiórką „na pomoc zimową” w III Rzeszy. Nie mogą znieść konkurencji ze strony kogoś, kogo uważają za ideowo niesłusznego, takie miałem wrażenie. Stąd to wieczne wymachiwanie Caritasem, co prawda nierobiącym wokół siebie tyle hałasu, ale przydatnym jako przykład dobroczynności „słusznej”, bo przykościelnej.