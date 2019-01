Pogrzeb Pawła Adamowicza. Prezydent Andrzej Duda nie zabierze głosu

Prezydencki minister Andrzej Dera poinformował, że Andrzej Duda pojawi się na jutrzejszym pogrzebie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Nie zabierze głosu podczas uroczystości.

Jutro w Bazylice Mariackiej w Gdańsku odbędą się uroczystości pogrzebowe Pawła Adamowicza. Mszę poprowadzi metropolita gdański abp. Sławoj Leszek Głódź.

Do Gdańska pojadą m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. - Z tego co wiem, pan prezydent ma być tylko na mszy, uczestniczyć w tych uroczystościach pogrzebowych, bez żadnych wystąpień, bez żadnych akcentów politycznych, po prostu obecność pana prezydenta, szefowej Kancelarii i to jest nasza delegacja - powiedział w Polsat News Andrzej Dera.

Dziś z Europejskiego Centrum Solidarności ruszy pochód, który odprowadzi trumnę z ciałem prezydenta Adamowicza ulicami miasta do Bazyliki Mariackiej. Do tej pory prezydenta pożegnało ponad 31 tys. gdańszczan.

W świątyni do północy także będzie możliwość pożegnania się z prezydentem.