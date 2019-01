Przeciw przemocy i nienawiści. Wiece w całym kraju

W całej Polsce odbywają się dziś marsze przeciw nienawiści i przemocy. To reakcja na wczorajszy zamach na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. - Pawle, obronimy Gdańsk i Polskę przed nienawiścią i pogardą - mówił w Gdańsku szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

Na spotkanie pod Pałacem Kultury i Nauki zapraszał warszawiaków prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Informacja o spotkaniu, które trwa w milczeniu, pojawiła się zanim ze szpitala w Gdańsku dotarła informacja o śmierci prezydenta Pawła Adamowicza.

"Będę ja, będzie Grzegorz Schetyna, będzie wielu naszych przyjaciół. To, co możemy zrobić, to okazanie solidarności i wsparcia. Niech będzie nas jak najwięcej" - pisał po południu prezydent Warszawy.

Podobne spotkania odbędą się w wielu miastach w całej Polsce. O 18 spotkają się także mieszkańcy m.in. Białegostoku, Cieszyna Częstochowy, Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Iławy, Piły, Słupska i Poznania

Na 18.30 zaplanowano spotkanie w Katowicach. O 19 w centrum miast zbiorą się mieszkańcy Płocka. Na ulice wyjdą też osoby z Wrocławia, Zielonej Góry, Koszalina, Londynu i Berlina.

Na wiecu w Gdańsku pojawił się szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wcześniej były premier złożył swoje kondolencje.

Uczestnicy wiecu w Warszawie spod Pałacu Kultury i Nauki ruszyli pod Zachętę.

Kilka tysięcy osób uczestniczy w marszu #StopNienawiści w Warszawie pic.twitter.com/NsNzWIGgGU — Michał Kolanko (@michal_kolanko) January 14, 2019

Tłum gdańszczan zebrał się w centrum miasta

Marsze odbędą się:

Aleksandrów Łódzki, 18:00, Plac Kościuszki



Augustów, 18:00, Rynek



Bełchatów, 18:00, Plac Narutowicza



Białystok, 18:00, Rynek T. Kościuszki



Bielsko-Biała, 18:00, Plac Chrobrego



Bydgoszcz, 20:00, pomnik Kazimierza Wielkiego



Chrzanów, 18:00, Rynek



Cieszyn, 17:00, Rynek



Czarnków, 18:00, Plac Wolności



Częstochowa, 18:00, Plac Biegańskiego



Dzierżoniów, 18:00, Rynek



Gdańsk, 18:00, Długi Targ



Giżycko, 18:00, Pasaż Portowy



Gorlice, 18:00, Rynek



Gorzów Wlkp., 18:00, ulica Hawelańska



Gryfice, 19:00, Pl. Zwycięstwa



Iława, 18:00, Kinoteatr Pasja



Inowrocław, 18:00, Urząd Miasta



Kalisz, 18:00, Plac przed Villa Calisia



Katowice, 18:30, Plac Kwiatowy



Kędzierzyn-Koźle, 20:00, Pl. Rady Europy



Kielce, 18:00, Rynek



Koszalin, 20:00, Rynek Staromiejski



Kraków, 20:00, Rynek Główny



Legnica, 18:00, pomnik Jana Pawła II



Leszno, 18:00, Rynek



Lębork, 20:00, Plac Pokoju



Lublin, 18:00, pl. Króla Wł. Łokietka



Łódź, 18:30, Pasaż Schillera



Namysłów, 20:00, Namysłowski Ośrodek Kultury



Nowy Tomyśl, 18:00, Plac Niepodległości



Oborniki Śląskie, 20:00



Olsztyn 18:00, pl. Jana Pawła II



Oława, 20:00, Rynek



Opole, 18:00, Pl. Daszyńskiego



Ostróda, 20:00, Amfiteatr



Ożarów Mazowiecki, 20:00, Dom Kultury Uśmiech



Piła, 18:00, Plac Staszica



Płock, 19:00, Plac Narutowicza



Poznań, 18:00, Plac Wolności



Przemyśl, 20:00, Rynek



Radom, 20:00, Plac Corazziego



Rzeszów, 20:00, Rynek



Rybnik, 17:30, Rynek



Sanok, 20:00, Rynek



Siemiatycze, 17:00, Pomnik k. Jabłonowskiej



Słupsk, 18:00, Plac Zwycięstwa



Stargard, 18:00, przy Pl. Wolności



Suwałki, 18:00, Ratusz



Szczecin, 18:00, Plac Solidarności



Szczecinek, 20:00, Kino Wolność



Tarnobrzeg, 18:00, plac przed Urzędem Miasta



Tarnów, 18:00, Rynek



Toruń, 18:00, Rynek Staromiejski



Trzcianka, 18:00, Hala Widowiskowo-sportowa



Wałbrzych, 18:00, Plac Magistracki



Warszawa, 18:00, Plac Defilad



Węgorzewo, 18:00, Węgorzewskie Centrum Kultury



Wieliszew, 19:00, ul. Kościelna 27



Wrocław, 20:00, Pl. Nowy Targ



Zamość, 18:00, pomnik J. Piłsudskiego



Zgierz, 18:00, Pasaż Solidarności



Zgorzelec, 18:00, Krzyż Millenium



Zielona Góra, 20:00, pod Filharmonią



Berlin, 19:00, Brama Brandenburska



Bruksela, 18:00, Rondo Schumana



Londyn, 19:00, Ambasada RP

Zamach na prezydenta Gdańska

Wczoraj około godziny 20 w czasie finału WOŚP w Gdańsku 27-letni mężczyzna wbiegł na scenę i zadał kilka ciosów nożem prezydentowi Adamowiczowi, po czym przez kilkadziesiąt sekund chodził po scenie zanim został obezwładniony. Adamowicz doznał ciężkich obrażeń i przeszedł pięciogodzinną operację. Po operacji lekarze oceniali jego stan jego ciężki. Ok. 14:40 poinformowali o śmierci prezydenta Gdańska.