Pożegnanie Pawła Adamowicza. Gdańszczanie żegnają Prezydenta w ECS

W Dworze Artusa zakończyła się uroczysta sesja Rady Miasta Gdańska. Zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza wspominali były przewodniczący Rady Miasta Bogdan Oleszek oraz współtwórca Ruchu Młodej Polski Aleksander Hall. Trumna z ciałem Prezydenta zostanie wystawiona w Europejskim Centrum Solidarności.

Sesję otworzyła przewodnicząca Rady Miasta Agnieszka Owczarczyk. Wspominała, że Paweł Adamowicz codziennie musiał wybierać między pracą dla Gdańska a czasem dla swojej rodziny.

- Wielu z nas żegna dzisiaj przyjaciela. Uczył nas, że dobrym samorządowcem można być tylko wtedy, kiedy bez reszty poświęci się swojemu miastu - mówiła.

Pawła Adamowicza wspominali również były przewodniczący Rady Miasta Bogdan Oleszek...

Wieloletni szef rady miasta Bogdan Oleszek na uroczystej sesji poświęconej Pawłowi Adamowiczowi: "Miałem zaszczyt poznać go bliżej. Zawsze szukający porozumienia, pozbawiony agresji. Był wspaniałym wizjonerem, jego pomysły często doceniano dopiero po czasie"

...oraz współtwórca Ruchu Młodej Polski Aleksander Hall. - Wszyscy zapamiętamy na zawsze jego uśmiech, który tak często gościł na jego twarzy. Umiał też śmiać się z samego siebie - mówił.

Aleksander Hall o Pawle Adamowiczu: "Nie używał w życiu politycznym masek, które zdejmuje się po odejściu z blasku kamer. Był wspaniałym mężem, ojcem, synem, bratem i przyjacielem. Swojej postawie dał wyraz w swoim ostatnim wystąpieniu"

Radni Gdańska przyjęli oświadczenie o następującej treści:

OŚWIADCZENIE

RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 17 stycznia 2019 roku

podjęte w związku z tragiczną i niespodziewaną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza

Rada Miasta Gdańska oświadcza:

Pogrążeni w ogromnym smutku, składamy dziś hołd zamordowanemu Prezydentowi Miasta Gdańska Pawłowi Adamowiczowi.

Kiedy w 1990 roku został wybrany Radnym Miasta Gdańska rozpoczął swoją drogę samorządowca. Szybko dał się poznać jako zdolny i gotowy do poświęceń dla sprawy polityk, co dostrzegali wszyscy, którzy mieli okazję z Nim współpracować. Dlatego już w 1994 roku wybrano Go na Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Charyzma, jaką się wyróżniał, oddanie naszemu Miastu i wizja Gdańska jako miasta nowoczesnego, europejskiego, ale przede wszystkim przyjaznego mieszkańcom, spowodowała, że w 1998 roku ówczesna Rada Miasta Gdańska wybrała Pawła Adamowicza Prezydentem Miasta Gdańska.

W swoich wizjach i planach wybiegał często dużo dalej i śmielej niż inni. Przez ponad dwadzieścia lat konsekwentnie budował nasz piękny Gdańsk, pragnąc, by wszyscy mieszkańcy mogli czuć się ze swojego miasta dumni.

Drogę do jeszcze większej świetności Jego ukochanego miasta przerwał nagle barbarzyński atak. Okrutny mord, który odebrał Gdańskowi Prezydenta, Człowieka przyjaznego

i otwartego na innych, a którego tragizm potęgowany jest jeszcze przez dzień, w którym został dokonany. Dzień, kiedy mieszkańcy Gdańska „dzielili się dobrem”, jak w ostatnich słowach powiedział Prezydent Paweł Adamowicz.

Chcemy wspólnie, jako reprezentanci wszystkich sił politycznych reprezentowanych

w Radzie Miasta, podkreślić, że sprzeciwiamy się przemocy w każdej formie, bez względu na motywacje, jakie mogą powodować jej sprawcami. Będziemy konsekwentnie potępiali wszelkie akty terroru i nienawiści, niezależnie od tego, kto będzie za nimi stał. Zobowiązujemy się, że wspólnie będziemy pracowali nad wyeliminowaniem wszelkich objawów agresji z życia publicznego, w tym mowy nienawiści, co traktujemy jako swoistą formę oddania hołdu Prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi.

Przez wiele lat Prezydent Paweł Adamowicz był dumny ze swojego miasta. Dziś Gdańsk jest dumny z Niego i Jego dokonań.

podpisano:

Przewodnicząca

Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak oraz przedstawiciele klubów radnych

Od godz. 17. w Europejskim Centrum Solidarności przez 24 godziny wystawiona będzie trumna z ciałem zmarłego prezydenta.

Będzie można tam pożegnać się z prezydentem i wpisać się do księgi kondolencyjnej.



W piątek, o godz. 17, trumna zostanie wyprowadzona do bazyliki Mariackiej podczas pochodu ulicami miasta. W świątyni do północy także będzie możliwość pożegnania się z prezydentem.

Pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz poinformowała na konferencji prasowej, że pochód z trumną prezydenta przejdzie ulicami miasta. Na trasie znajdą się m.in.: I Liceum Ogólnokształcące, które ukończył prezydent, dalej ulica Łagiewniki, Stolarska i Mniszki, gdzie Paweł Adamowicz się wychowywał. Następnie pochód przejdzie obok pomnika króla Jana III Sobieskiego, ulicą Pańską, Węglarską, Kołodziejską i Piwną do Bazyliki Mariackiej.

Tam w sobotę, 19 stycznia, o godz. 12 rozpocznie się

pogrzebowa msza za zamordowanego prezydenta Gdańska.