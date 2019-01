Rytel-Andrianik: Niech nikt nie ukradnie solidarności między nami

„Polityczny spór był, jest i będzie. Ale najważniejsze, żeby ten spór polityczny nie przeniósł się do naszych rodzin i zamienił się w dialog" – mówił w sobotnich Wiadomościach TVP ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

- Dzisiaj bardzo mocno brzmią słowa, które wszyscy znamy, które zawsze nas wzruszają: „Spieszmy się kochać ludzi - tak szybko odchodzą, zostaną po nich buty i telefon głuchy” - i tam jest druga część tego wiersza, która mówi” „a dla tych, którzy myślą, że mają czas, pewność niepewna” - i te słowa księdza Twardowskiego razem z fragmentem Ewangelii z czytaniami, które są bardzo mocne w Ewangelii brat twoje zmartwychwstanie - życie nasze jest kruche - mówił ks. Paweł Rytel-Andrianik, gość Michała Adamczyka w wieczornych Wiadomościach TVP - "Dlaczego więc ty potępiasz swego brata, albo dlaczego gardzisz swoim bratem, wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga” - i te słowa są takimi słowami które każdego z nas dotykają wewnętrznie i oby to było katharsis, czyli takie duchowe oczyszczenie.

- Teraz będzie przed nami wielki egzamin przed klasą polityczną, czy klasa polityczna zachowa się z klasą. Komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie, a przykład idzie z góry, dlatego Polacy będą również patrzyli na to co się dzieje, bo jeśli różni politycy, czy różne osoby opiniotwórcze z mediów i innych środków społecznego przekazu, czy osoby, które są w społeczeństwie zaangażowane nie będą potrafiły dialogować to jak społeczeństwo ma brać przykład z tych osób - dodał ks. Rytel-Andrianik.

- Pamiętamy te różne momenty, ale to są takie sytuacje, że nie wiem czy w innym kraju nawet w Europie byłoby możliwe takie nasze przeżywanie i taka nasza solidarność, ale my Polacy mamy taki jeden zmysł który widać, że on zapalił się w latach osiemdziesiątych, czyli właśnie ta solidarność. Jan Paweł II mówił, kiedy był w Gdańsku, że solidarność to nie jeden przeciw drugiemu, ale jeden i drugi, i teraz chodzi o to, żeby być wrażliwym, aby nikt nam nie ukradł solidarności między nami.

- Spór jest był i będzie tylko na czym polega to co najważniejsze, żeby spór polityki nie przeniósł się do naszych rodzin, do naszego społeczeństwa i żeby ten spór to był dialog merytoryczny- dodał ks. Rytel-Andrianik.

- Najważniejsza jest prośba żony pana prezydenta, żeby śmierć męża nie była wykorzystana politycznie i ideologicznie. Wydaje mi się, że naszym ludzkim odruchem jest szacunek dla słów najbliższej rodziny zmarłego - zakończył rzecznik episkopatu.