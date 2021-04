Koronawirus: jak będzie wyglądać procedura szczepień w zakładzie pracy - są założenia dla przedsiębiorców

W myśl założeń organizacyjnych do szczepień pracowników procedurę przystąpienia do tego systemu będzie rozpoczynał sam zainteresowany przedsiębiorca.

Po zebraniu listy zatrudnionych chętnych do szczepienia powinien on nawiązać współpracę z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą uprawnioną, która przeprowadzi szczepienia.

W myśl założeń osobą uprawnioną do przeprowadzenia szczepień w zakładzie pracy może być lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, felczer, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, farmaceuta, higienistka szkolna i diagnosta laboratoryjny. Jak podkreślono w założeniach, przedstawicielom niektórych z wymienionych zawodów niezbędne będzie przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie umiejętności kwalifikowania i wykonywania szczepień, co musi być poprzedzone odpowiednim kursem doszkalającym.

Pracodawca będzie musiał następnie zgłosić do NFZ podmiot leczniczy wybrany do wykonywania szczepień i pokryć wszystkie dodatkowe koszty ich organizacji. W szczególności wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na punkty szczepień, a także wszystkie inne koszty organizacyjne. Może by to niemała kwota, gdyż lista sprzętu administracyjno-biurowego i niezbędnego wyposażenia sanitarno-medycznego (patrz obok) jest bardzo długa.