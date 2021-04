Koronawirus: szczepienia załogi w zakładzie pracy pracodawca rozliczy w kosztach podatkowych

– Jesteśmy gotowi do szczepień, mamy swój punkt medyczny, współpracujemy z prywatnymi przychodniami – potwierdza Ewa Łabno-Falęcka, dyrektor ds. komunikacji w Mercedes-Benz Polska.

Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów, czy wydatki poniesione w związku z organizacją całej akcji, np. przygotowaniem i wynajęciem pomieszczeń do szczepień, zabezpieczeniami, transportem zainteresowanych osób, mogą być podatkowym kosztem firmy. Odpowiedź jest pozytywna dla przedsiębiorców.

Ministerstwo Finansów powołało się też na objaśnienia podatkowe z 21 lipca 2020 r., w których czytamy: „Jeżeli przedsiębiorca ponosi wydatki, które wynikają z obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wytycznych lub zaleceń organów (instytucji) kompetentnych w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego, albo własnej decyzji i racjonalnego przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu, to takie wydatki stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy CIT i art. 22 ust. 1 ustawy PIT".

Argument, że bezpieczeństwo i zdrowie pracowników wpływają na kondycję przedsiębiorstwa, odnosi się też do innych wydatków na walkę z koronawirusem. Firmy sporo w nią zainwestowały.

– Na różnego rodzaju zabezpieczenia, choćby maseczki czy płyny do dezynfekcji, ale także reorganizację pracy i transport pracowników, wydaliśmy już 3 mln zł – informuje Ewa Łabno-Falęcka.

Korzystne interpretacje

Czy takie wydatki można rozliczyć w podatkowych kosztach? Tak. We wcześniejszej odpowiedzi na pytanie naszej redakcji Ministerstwo Finansów podkreśliło: „Nie ma przeszkód do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup maseczek czy środków dezynfekcyjnych dla pracowników. Tego rodzaju wydatki mają cechy kosztu podatkowego jako racjonalnie uzasadnione z punktu widzenia zapewnienia sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa".