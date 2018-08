Dietetyka: rolnicy nauczą, jak zdrowo żywić ludzi

Lekarze i eksperci protestują przeciwko przenoszeniu dietetyki do nauk rolniczych. – To zepchnie tę dziedzinę na margines opieki zdrowotnej – argumentują.

Przeniesienie żywienia człowieka z nauk medycznych i nauk o zdrowiu do nauk rolniczych zakłada projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 31 lipca 2018 r., ustalający klasyfikację dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz artystycznych.

Poniżej dalsza część artykułu

Czytaj także: Zmiany w obrocie ziemią: nie-rolnik kupi hektar

Przeciw takiemu rozwiązaniu protestuje m.in. Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością.

„Dobrze wykształcony dietetyk w czasie studiów powinien mieć kontakt z pacjentem i potrafić interpretować zalecenia lekarza, te aspekty kształcenia są możliwe jedynie w uczelniach medycznych. Nie znajdujemy zatem uzasadnienia, żeby kształcenie specjalistów ochrony zdrowia powierzać uczelniom rolniczym" – pisze prezes Towarzystwa prof. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz. Dodaje, że to dobry moment na wszczęcie prac nad ustawą o zawodzie dietetyka i wpisanie go na listę zawodów medycznych, tak jak w innych krajach Europy i w USA.

„Proponowana zmiana stanowi krok wstecz w odniesieniu dla ważnego w naukach medycznych zawodu dietetyka. W praktyce jest on członkiem zespołu terapeutycznego i jego kształcenie powinno przygotowywać go do pracy w takim zespole. Nie jest to możliwe, jeżeli kształcenie dietetyków zostanie powierzone uczelniom rolniczym zamiast uczelniom medycznym" – dowodzi prof. Olszanecka-Glinianowicz.

O zmianę zapisów w projekcie zwrócił się także Ogólnopolski Związek Zawodowy Dietetyków. „Terapia żywieniowa jest jednym z fundamentów profilaktyki zdrowotnej" – czytamy w petycji do ministra zdrowia.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne