04:40 Pentagon nie chce udostępniania dowodów rosyjskich zbrodni na Ukrainie

"NYT" pisze, że Departament Obrony sprzeciwia się przekazywaniu takich dowodów Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w Hadze, w obawie o ustanowienie precedensu, który mógłby utorować drogę do ścigania Amerykanów.

04:30 Zełenski: Front to nie tylko linia na mapie, to ludzie

- Jestem wdzięczny każdemu z naszych wojowników, którzy biorą udział w walce. Walce za Ukrainę, za ich towarzyszy broni. dziękuję wszystkim, którzy bronią swoich pozycji, wszystkim, którzy odpierają ataki, którzy pomagają walczącym obok nich wsparciem ogniowym. To bardzo ważne, że front to nie tylko linia na mapie, to ludzie, to wytrwałość, to wola walki, to wsparcie dla siebie, to wzajemna pomoc - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:29 W obwodzie kijowskim ok. północy ogłoszono alarm powietrzny

Alarm wciąż obowiązywał jeszcze ok. 4 rano. W obwodzie aktywna była obrona przeciwlotnicza.

04:26 Doradca mera Mariupola: Rosjanie wywożą zboże na Krym

Doradca ukraińskiego mera okupowanego Mariupola, Petro Andriuszczenko, pisze na swoim kanale w serwisie Telegram o korkach, które powstają na drodze prowadzącej z Mariupola do granicy Rosji. W korkach mają stać ciężarówki z Krymu i Mariupola, które wywożą zboże w kierunku Krymu. "Pracownicy budowlani po prostu uciekają z Mariupola" - pisze Andriuszczenko dodając, że kierowcy muszą stać w korkach na odcinku liczącym wiele kilometrów.



04:20 W nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na cele na Ukrainie

Rakiety spadły m.in. na obwód Odeski. Jak informuje gubernator obwodu, Maksym Marczenko, na swoim kanale w serwisie Telegram, w czasie ataku uszkodzony został m.in. obiekt infrastruktury energetycznej w Odessie, co doprowadziło do przerw w dostawach prądu. Pociski miały spaść również na dzielnice mieszkalne Odessy. Ołeh Synehubow, gubernator obwodu charkowskiego, informuje o 15 pociskach, które spadły na cele w obwodzie - w tym obiekty infrastruktury. Do eksplozji doszło też m.in. w Dnieprze. Alarm powietrzny ogłoszono na całej Ukrainie.

