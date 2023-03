04:53 Rosja przedstawi na forum RB ONZ rezolucję ws. międzynarodowego śledztwa ws. uszkodzenia gazociągów Nord Stream

Dmitrij Polianskij, zastępca stałego przedstawiciela Rosji przy ONZ zapowiedział, że treść takiej rezolucji zostanie przedstawiona na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ pod koniec marca.



04:29 Zełenski: Ukraina zjednoczyła świat

- Ukraina osiągnęła największą jedność narodową w historii. Ukraina zjednoczyła świat. Ukraina zainspirowała inne narody sposobem, w jaki broni swojego kraju i wolności. Będzie właściwe, jeśli to wszystko znajdzie odzwierciedlenie w ukraińskiej kulturze, naszych instytucjach i naszym społeczeństwie. W ukraińskiej kinematografii. Ukraińskim teatrze. Ukraińskiej literaturze. Ukraińskiej muzyce. Ukraińskich sztukach wizualnych. Tak, aby wszystko to zachowało prawdziwe doświadczenia tych, którzy przechodzą przez wojnę, którzy są na froncie, którzy naprawdę doświadczają tego co oznacza "walczcie dalej - na pewno zwyciężymy" - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:25 Mer okupowanego Mariupola: Ukraińcy, by dostać pracę, muszą mówić, że miasto zniszczyli ukraińscy nacjonaliści

Wadym Bojczenko, ukraiński mer okupowanego przez Rosjan Mariupola, w czasie konferencji prasowej mówił, że obecnie w mieście osoby, które starają się o pracę, muszą oświadczyć przed kamerą, że miasto nie zostało zniszczone przez Rosję, ale przez ukraińskich nacjonalistów. Taki sam warunek jest stawiany osobom, które ubiegają się o rosyjski paszport. Bojczenko tłumaczył, że mieszkańcy są zmuszeni ubiegać się o takie paszporty, ponieważ ci, którzy ich nie posiadają, nie mogą liczyć na otrzymanie pomocy humanitarnej, emerytury, a pracownicy sektora publicznego, którzy nie mają rosyjskiego paszportu, nie otrzymują pensji.



04:21 Premier Mołdawii: Ukraińcy bronią swojej ojczyzny i wszystkich nas w całej Europie

- Powinniśmy być wdzięczni Ukrainie i Ukraińcom za obronę ich ojczyzny i wszystkich nas w całej Europie - oświadczył premier Mołdawii, Dorin Recean, cytowany przez serwis point.md. Recean mówił też, że podczas rosyjskiego ataku rakietowego na Ukrainę, do którego doszło w nocy z 8 na 9 marca, żadna rosyjska rakieta nie przeleciała nad Mołdawią (w przeszłości zdarzyło się to co najmniej cztery razy).



04:16 Rosja: W Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej nie ma jednostek bojowych

Michaił Ulianow, stały przedstawiciel Federacji Rosyjskiej przy Międzynarodowych Organizacjach w Wiedniu przekonuje, że w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej nie stacjonują żadne rosyjskie jednostki bojowe. "Jest tylko niewielki oddział ochrony radiologicznej, obecność którego w elektrowni, w warunkach ukraińskiego ostrzału, jest absolutnie konieczna" - oświadczył Ulianow. Dodał, że Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej broni rosyjska Gwardia Narodowa.



