- My mówimy o czołgach, leopardach, Patriotach i co? Polska dała nam leopardy, na Patrioty czekamy. Jeśli Polska da nam te sowieckie samoloty to będzie bardzo potężny postęp - powiedział mer Lwowa w rozmowie z RMF FM. - Nie rozumiem dlaczego wiele państw debatuje. Jakie mogą być debaty? Dla kogo są przygotowane te leopardy np. w Niemczech czy we Francji? Dla kogo? - pytał Sadowy. - My dziś walczymy i to nam trzeba dać, żebyśmy mogli zrobić swoją pracę po to, żeby reszta państwa żyła w spokoju - dodał.