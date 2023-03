Mer Lwowa: Gdyby inni robili to, co Polska, dawno byśmy odzyskali nasze terytoria

Idzie bardzo ciężka wojna. Musimy się przygotować, bo ten rok będzie ciężki. Jeszcze nie wiadomo jaki będzie następny. Ale gdyby każde państwo demokratycznego świata robiło to, co robi Polska, to już dawno wszystkie ukraińskie terytoria byłby odzyskane - powiedział na antenie RMF FM Andrij Sadowy, mer Lwowa.