Przebija z tych opowiadań dojmujące uczucie zagubienia w świecie, który już nie jest sprawiedliwy. Wszyscy bohaterowie szukają modelu życia, który udowodni, że wciąż mają jakąś sprawczość, że mogą grać na własnych warunkach. A jednak od samego początku widać, że są skazani na porażkę. Wszyscy są samotni w obliczu śmierci, nieszczęścia czy kryzysu wartości.

Pod tym względem Hemingway naprawdę jest uniwersalny, krzywdzące wydaje mi się postrzeganie go wyłącznie jako patriarchalnego pisarza, piewcę stereotypowej męskości. Owszem, pisze głównie o mężczyznach. Ale mężczyźni w jego opowiadaniach to przede wszystkim ludzie złamani i nawet jeżeli walczą na arenie, ringu czy jeżdżą do Afryki na polowanie, to nie przestają być osobami, które utraciły sens życia. To torreador, który zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że nie walczy z bykiem, tylko z własną starością, z którą nie potrafi się pogodzić. To mężczyzna, który w Afryce uświadamia sobie, że przez całe życie bał się i godził na ludzką pogardę. To pisarz, który mając za sobą wielką karierę, w chwili śmierci myśli głównie o tym, czego nie udało mu się napisać, w czym zawiódł. Tak naprawdę wszystkie te opowiadania to gorzkie rozliczenie z przegranym życiem.

Kiedy się dokładniej przyjrzeć bohaterom Hemingwaya, okazuje się, że choć z pozoru mogą się wydawać stereotypowo męscy, mają w sobie dużo wrażliwości i głębi psychologicznej.

Właśnie te ambiwalencje podobają mi się u Hemingwaya. Może to właśnie dzięki doświadczeniom reporterskim Hemingway konsekwentnie unika wartościowania swoich bohaterów. To czytelnik ma zdecydować, czy dana postać czyni dobrze, czy robi źle. Ja polubiłam większość tych bohaterów także dlatego, że są niejednoznaczni. Choć bywają dość antypatyczni, szorstcy, okrutni, to są zarazem bardzo ludzcy. Właśnie przez swoją ułomność.

Myślę, że opowiadania i powieści Hemingwaya, mimo że są mocno osadzone w swoim miejscu i czasie, są faktycznie bardzo uniwersalne. Może właśnie dzięki temu dzisiejszy czytelnik je w pełni doceni?

Mam taką nadzieję. Sądzę, że „Pierwsze 49 opowiadań” daje dobry wgląd w spektrum tematów, jakie porusza ten pisarz, ale też pokazuje, że interpretacje jego tekstów nie są łatwe. Mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że warto do tego Hemingwaya wrócić, bo też miałam o nim mylne wrażenie, a okazał się szalenie ciekawym autorem, którego opowiadania są bardzo dopracowane i pełne treści.