Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 380 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że Ukraina zainspirowała inne narody sposobem, w jaki broni swojego kraju i wolności.

ISW cytuje twórcę Grupy Wagnera, Jewgienija Prigożyna, który twierdzi, że najemnicy z Grupy Wagnera kontrolują w całości Dubowo-Wasyliwkę, znajdującą się 6 km na północny-zachód od Bachmutu co ma znajdować potwierdzenie na dostępnych zdjęciach i nagraniach.



"Prawdopodobne zajęcie Dubowo-Wasyliwki odpowiada potencjalnie zwiększonemu tempu rosyjskich działań ofensywnych na północny-zachód od Bachmutu w ostatnich dniach" - czytamy w analizie.

ISW odnotowuje, że ukraiński Sztab Generalny podał, iż 8 marca Rosjanie przeprowadzili "co najmniej 30 proc. swoich ataków na Ukrainie na północny zachód od Bachmutu".

"Rosjanie mogą tymczasowo skupiać się na wysiłkach operacyjnych na północny zachód od Bachmutu, by stworzyć warunki do przyszłej operacji ofensywnej przeciwko umocnionym pozycjom ukraińskim wokół miejscowości Chromowe lub do działań mających na celu ominięcie ich w ramach większego okrążenia" - pisze ISW.



Think tank pisze też, że Rosjanie mogą przygotowywać się do wznowienia działań ofensywnych w rejonie Wuhłedaru, chociaż "utrzymujące się problemy z personelem i amunicją prawdopodobnie będą nadal powstrzymywać postępy Rosji" w tym rejonie.

ISW zwraca uwagę, że w sieci pojawiły się nagrania przedstawiające żołnierzy 136. Brygady Piechoty Zmechanizowanej, którzy apelują o więcej amunicji artyleryjskiej przed rzuceniem ich do walki w rejon Wuhłedaru, gdzie mają zastąpić 155. Brygadę Piechoty Morskiej, która poniosła w tym rejonie wysokie straty.



"Żołnierze 136. Brygady Piechoty Zmechanizowanej opisują, że muszą oszczędzać amunicję artyleryjską, ponieważ rosyjskie siły wysyłają większość amunicji siłom walczącym wokół Bachmutu. 136 Brygada Piechoty Zmechanizowanej prawdopodobnie nie będzie w stanie osiągnąć taktycznego sukcesu w rejonie Wuhłedaru" - czytamy w analizie.