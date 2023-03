06:59 Biden spotkał się z von der Leyen, rozmawiali o wojnie na Ukrainie

Podczas spotkania w Białym Domu prezydent USA Joe Biden i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen rozmawiali m. in. o gospodarce, współpracy handlowej, a także wojnie Rosji z Ukrainą. We wspólnym oświadczeniu podkreślono „niezachwiane wsparcie dla Ukrainy tak długo, jak to będzie konieczne”.

„Stany Zjednoczone i Unia Europejska pracują nad zapewnieniem Ukrainie tak długo, jak to konieczne, bezpieczeństwa, wsparcia gospodarczego i humanitarnego, którego potrzebuje. Wspólnie pracowaliśmy nad zaopatrzeniem Sił Zbrojnych Ukrainy w sprzęt wojskowy i szkoleniem (...) Pozostajemy zaangażowani w zapewnianie i mobilizację międzynarodowego wsparcia, w tym z sektora prywatnego, na rzecz stabilności gospodarczej i finansowej Ukrainy” - czytamy w oświadczeniu, opublikowanym na stronie Białego Domu.

06:30 Brytyjska policja rozwikłała zagadkę śmierci 14-letniej Ukrainki

Śmierć ukraińskiej nastolatki, którą znaleziono nieprzytomną na brytyjskiej plaży, nie jest traktowana jako podejrzana - poinformowała w piątek brytyjska policja. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok oraz dokładnym śledztwie, z wykorzystaniem materiałów z kamer CCTV i danych z telefonu 14-latki, wykluczono udział osób trzecich. Ukrainka zaginęła wieczorem 4 marca w rejonie Dawlish w hrabstwie Devon. Poszukiwania prowadzono przy udziale m. in. policyjnego helikoptera. Znaleziono ją nieprzytomną na plaży i przetransportowano do szpitala, gdzie wkrótce zmarła.

06:07 Najeźdźcy będą w Donbasie podnosić wiek emerytalny

Rząd samozwańczej i nieuznawanej poza Rosją Donieckiej Republiki Ludowej zatwierdził stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego. W bieżącym roku kobiety, żyjące na tym okupowanym terenie, mają przechodzić na emeryturę w wieku 55 lat i 6 miesięcy, a mężczyźni - 60 lat i 6 miesięcy. W 2024 r. wiek emerytalny zostanie podniesiony o kolejny rok, a w 2025 r. - o kolejne półtora. W 2026 i 2027 roku ponownie wiek emerytalny ma być podnoszony o rok, tak by finalnie wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zmiany tłumaczone są „dostosowywaniem się do przepisów obowiązujących w Federacji Rosyjskiej”.

