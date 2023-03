Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 381 Minął rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Rosjanie rozpoczęli swoją inwazję 24 lutego 2022 roku. Ofensywa, która według twierdzeń Kremla, miała potrwać kilka dni, przerodziła się w długotrwały konflikt.

„Historyczna nazwa Rosji to Moskwa. To samo dotyczy podmiotów państwowych księstwa moskiewskiego, królestwa moskiewskiego i cesarstwa. Nazwa ta była używana w językach europejskich i niektórych językach azjatyckich. Nazwa ta pojawia się również na wielu mapach historycznych z wieków XVI-XIX” - napisali autorzy petycji, która została założona w listopadzie ub. r. w elektronicznym systemie na oficjalnej stronie prezydenta.

W lutym liczba podpisów pod nią przekroczyła 25 tys. Zgodnie z prawem oznacza to, że prezydent Ukrainy musiał się do niej w jakiś sposób odnieść. Autorzy petycji przekonywali, że termin „Rosja” istnieje zaledwie od 301 lat, a dla obcokrajowców nazwy „Ruś” (jak oznaczono Ruś Kijowską na mapach) i „Rosja” wyglądają niemal identycznie „jakby to była nazwa jednego państwa, która uległa pewnym zmianom w czasie i z powodu tłumaczeń na różne języki”. „Prowadzi to do zamieszania na poziomie międzynarodowym. Pisze się książki, kręci filmy, w których Rosja jest przedstawiana jako Ruś, co jest niedopuszczalne” - oceniali twórcy petycji, dodając, że „od 301 lat Ukraińcy cierpią z powodu kłamstw rosyjskiej wersji naszej (ukraińskiej) historycznej przeszłości”, a mówienie o państwie z siedzibą w Moskwie jako o Rosji „legitymizuje jej kłamstwa”.

„Bezczynność Ukrainy w sprawie historycznej nazwy Rosji jest milczącym uznaniem niebezpiecznego twierdzenia wroga, że ​​Federacja Rosyjska jest bezpośrednim spadkobiercą naszej Rusi Kijowskiej” - napisali autorzy, stwierdzając, że nazwę państwa „ukradł” Piotr, a następnie „Katarzyna II przepisała historię, korygując wszystko, co dotyczyło Imperium Rosyjskiego, do zwycięstw i zdobyczy, a wszystko, co dotyczyło Ukrainy, skrzętnie niszczyła, i to nie tylko na papierze”.

Odpowiedź Wołodymyra Zełenskiego na petycję została opublikowana na jego stronie internetowej. Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, że zasady dotyczące nazw geograficznych reguluje ustawa z 2005 roku, a ewentualna zmiana „Rosji” na „Moskwę” ma także międzynarodowe aspekty prawne, ponieważ dotyka np. działań Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej i określonych przez nią kodów nazw państw.

Gdy w lutym ubiegłego roku Rosja zaatakowała Ukrainę, w otoczeniu białoruskiego dyktatora nie wszyscy wierzyli w zwycięstwo Putina.

Dlatego, jak podkreślił Zełenski, kwestia poruszona w petycji wymaga starannego opracowania - zarówno pod kątem kontekstu historycznego i kulturowego, jak i z uwagi na możliwe międzynarodowe konsekwencje prawne. „Biorąc pod uwagę powyższe, zwróciłem się do premiera Ukrainy z prośbą o kompleksowe rozpatrzenie sprawy, w szczególności z udziałem instytucji naukowych, oraz o poinformowanie mnie i autora petycji o wynikach” – zakończył swoją odpowiedź prezydent Ukrainy.



Twórcy elektronicznej petycji, formalnie założoną przez obywatelkę Ukrainy, postulują zmianę nazwy „Rosja” na „Moskwa”, zastąpienie terminu „rosyjski” słowem „moskiewski” oraz zmianę oficjalnej nazwy państwa z „Federacji Rosyjskiej” na „Federację Moskiewską”.