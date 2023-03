07:30 ISW: Rosjanie bez udokumentowanych postępów w Bachmucie

Siły rosyjskie nie dokonały żadnych potwierdzonych postępów w Bachmucie 11 marca - czytamy w najnowszej analizie amerykańskiego think-tanku The Institute for the Study of War. Autorzy zwracają uwagę, że źródła ukraińskie i rosyjskie nadal donoszą o ciężkich walkach w mieście, a najemnicy z grupy Wagnera są prawdopodobnie coraz mocniej uwikłani w walki na obszarach miejskich, takich jak kompleks przemysłowy AZOM i dlatego mają trudności z dokonaniem znaczących postępów.

07:01 Mołdawia: Policja ostrzega przed prowokacjami na marszu w Kiszyniowie

Mołdawska policja ostrzegła, że ​​na prorosyjskim wiecu, który ma odbyć się w niedzielę 12 marca w Kiszyniowie, planowane są prowokacje - „akcje destabilizacyjne i masowe zamieszki”. „W związku z tym prosimy organizatorów i uczestników o przestrzeganie przepisów prawa i niedopuszczanie do działań mogących zagrozić życiu i zdrowiu ludzi, a także bezpieczeństwu państwa” – głosi oficjalne oświadczenie, opublikowane na stronie policji. Protest organizuje prorosyjska partia „Sor”.

06:32 Papież Franciszek: Wojna mnie boli

- Wojna mnie boli. To właśnie chcę powiedzieć: wojna mnie boli - mówił papież Franciszek w wywiadzie dla argentyńskiego dziennika „La Nación”. Podkreślił, że szczególnie niepokoi go atakowanie niewinnych, ostrzeliwanie ludności cywilnej. Stąd, jak zaznaczał, zależy mu mocno na służbie pokojowi.

Papież mówił również, że pragnie udać się do Kijowa, ale musiałaby istnieć także możliwość wyjazdu do Moskwy. - Jestem gotowy na wyjazd do Kijowa. Chcę odwiedzić Kijów. Ale pod warunkiem wizyty w Moskwie. Odwiedzę oba miejsca, albo żadne – podkreślił. Franciszek stwierdził, że nie może w tej chwili odwiedzić Moskwy, ale ma nadzieję, że uda się to zrobić w przyszłości. - To nie jest niemożliwe. Mamy nadzieję, że nam się to uda. Jednak nie ma żadnych obietnic, nic. Ale nie zamknąłem tych drzwi - zapewniał.



06:09 Moskwa chwali się prorosyjskim marszem w Hiszpanii

Ponad 2 tys. osób wyszło w sobotę na ulice hiszpańskiego miasta Bilbao w ramach marszu poparcia dla Rosji - przekonuje agencja RIA Nowosti, powołując się na „przedstawiciela baskijskiej platformy No NATO”. - Rosja dąży do pokoju od 2014 roku. Ale Zachód nie pozostawia Rosji innego wyboru. Z tego powodu wyrażamy naszą solidarność z Moskwą - miał mówić rosyjskim propagandystom ich hiszpański rozmówca. Demonstranci paradowali pod flagami Rosji oraz samozwańczych marionetkowych republik donieckiej i ługańskiej.



