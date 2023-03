Gdzie się podziali rosyjscy biedacy? Czyżby poszli na wojnę i nie wrócili? Kreml zapewnia, że tak niskiego poziomu ubóstwa nie było we współczesnej historii Rosji nigdy. Co to oznacza? 15,5 miliona Rosjanek i Rosjan egzystuje mając do dyspozycji w miesiącu poniżej równowartości 778 zł.