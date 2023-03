Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 382 Minął rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Rosjanie rozpoczęli swoją inwazję 24 lutego 2022 roku. Ofensywa, która według twierdzeń Kremla miała potrwać kilka dni, przerodziła się w długotrwały konflikt.

- „My” to znaczy kto? Trwa bitwa, w tym również wśród elit – powiedziała występując na forum na temat „prowadzenia wojny informacyjnej i kognitywnej”. Na jej wypowiedź jako pierwszy zwrócił uwagę amerykański Institute for the Study of War.

Reklama

Imprezę w podmoskiewskiej miejscowości Skołkowo zorganizowały rosyjskie środowiska imperialne. W jej trakcie wystąpił milioner Igor Aszmanow, jedna z najważniejszych postaci rosyjskiego przemysłu IT. Prywatnie to obecny mąż Natalii Kasperskiej, byłej partnerki założyciela znanej na całym świecie firmy „Kaspersky”.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Michaił Chodorkowski: Ukraina do granic z 1991 roku Jestem przekonany, że Putin przegra tę wojnę i nie będzie w stanie utrzymać obecnie zajętych terytoriów - mówi „Rzeczpospolitej” Michaił Chodorkowski, czołowy przeciwnik Putina, były więzień polityczny i niegdyś jeden z najbogatszych Rosjan.

Aszmanow domagał się, by państwo „zaczęło mówić jednym głosem”. – Nie ma jednego pejzażu informacyjnego, obywatelom nie wyjaśniono, że walczymy – tłumaczył. W związku z tym członek prezydenckiej Rady ds. Praw Człowieka domagał się utworzenia Rosinformbiura – współczesnego odpowiednika Sowinformbiura, które w czasie drugiej wojny światowej dyrygowało sowiecką propagandą oraz wszelkimi działaniami z tym związanymi (m.in. podlegały mu założone w Moskwie Komitet Wszechsłowiański, Antyfaszystowski Komitet Kobiet Sowieckich czy Żydowski Komitet Antyfaszystowski).

Reklama

- Nikt nie powiedział, gdzie się zatrzymamy (w marszu przez Ukrainę - red.). Będziemy robili paradę we Lwowie z Polakami, czy jak? – pytał kremlowski obrońca praw człowieka Aszmanow.

Domagał się jednocześnie wprowadzenia wojennej cenzury. – Ktoś powinien szybko podejmować decyzje, nawet na poziomie „prawa telefonicznego”. (…) Dzwonić do mediów (Aszmanowowi chodziło o telewizje - red.) i mówić: jeśli natychmiast nie zdejmiesz (programu z anteny), to jutro nie będziesz miał licencji (na nadawanie), a może i dziś wieczorem – przekonywał członek Rady ds. Praw Człowieka.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne „Moskwa” zamiast „Rosji”? Wołodymyr Zełenski odpowiedział na petycję ws. zmiany nazwy Federacji Rosyjskiej Liczba podpisów pod petycją z żądaniem zmiany nazwy Rosji na Moskwę i Federacji Rosyjskiej na Federację Moskiewską przekroczyła wymagane 25 tys. Prezydent Wołodymyr Zełenski musiał się więc do niej oficjalnie odnieść. Uczynił to w tym tygodniu.

„Maria Zacharowa powiedziała, że obecnie trwa wojna elit i twierdzi, że obecnie nie można tego zrobić” – podsumował wypowiedź rzeczniczki MSZ bloger występujący pod pseudonimem Zapiski Veterana (to moskiewski reżyser-dokumentalista Jegor Chołmogorow, również związany ze środowiskami imperialnymi).

Zacharowa nie wyjaśniła, kto z kim wojuje na Kremlu i o co. Obecnie, z ułamkowych informacji docierających zza jego murów można wnosić, że istnieje tam grupa wspierająca właściciela najemników Jegienija Prigożyna, domagająca się użycia bardziej radykalnych sposobów prowadzenia wojny. O ile można się zorientować, chodzi im o masowe ataki powietrzne na infrastrukturę komunikacyjną (mosty, koleje), a nie użycie taktycznej broni jądrowej. Ponadto są oni zwolennikami ogłoszenia kolejnej „fali mobilizacji” i powołania do wojska nowych 200-300 tys. ludzi.

Bez wątpienia urzędnicy z tej grupy są związani z częścią generalicji, którą łączą z Prigożynem interesy finansowe jeszcze z czasów ich udziału w wojnie w Syrii. Wokół nich gromadzą się przeróżni rosyjscy „hurapatrioci”, kolaboranci z podbitych terenów (ich los jest bezpośrednio związany z rezultatem wojny) czy środowiska okołocerkiewne.

Reklama

Można też się domyślać, że mają oni przeciwników, którzy realniej oceniają dotychczasowy przebieg wojny i wydają się rozumieć, że Rosja jej nie wygra. Jednym z nich jest były oficer FSB Igor Girkin, który pod pseudonimem Striełkow formował w 2014 roku pierwsze oddziały separatystów na Donbasie (zarówno z miejscowych ochotników, jak i z przybyszy z Rosji). Wydaje się jednak, że nie jest on związany z żadną wpływową grupą, choć jego bezkarność w krytykowaniu dowództwa armii i Władimira Putina jest zastanawiająca. Zwykli obywatele Rosji za takie wypowiedzi dostają do ośmiu lat więzienia.

W telewizyjnych programach publicystycznych pojawiają się czasami dyskutanci próbujący zwrócić uwagę na to, że Rosja przegrywa wojnę, np. reżyser Karen Szachnazarow. Bez wątpienia nie robią tego samodzielnie, ale nie wiadomo, kto za murami Kremla jest zwolennikiem takich poglądów. Pewne poszlaki wskazują, że przynajmniej część dowództwa rosyjskiej policji politycznej FSB je popiera.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Gen. Skrzypczak: Armii Putina brakuje tylko impulsu. Będzie panika i popłoch Wszyscy mówią, że rosyjscy żołnierze mają niskie morale. Ale się biją. Dalej się biją, dalej walczą, więc trzeba wywołać taką destrukcję w szeregach armii rosyjskiej, żeby oni po prostu chcieli porzucić pole walki i pójść do domu - ocenił gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych.

Osobną grupę, jak można sądzić, stanowią urzędnicy zajmujący się gospodarką, m.in. szefowa Rosyjskiego Banku Centralnego Elwira Nabiullina. Według uporczywych plotek krążących po Moskwie rok temu miała się ona sprzeciwiać wojnie. Chciała też podać się do dymisji, ale nie starczyło jej odwagi. Tak jak i na to, by swe poglądy przedstawić Putinowi.

Obecnie cała grupa próbuje chronić rosyjską gospodarkę zarówno przed skutkami wojny, jak i zachodnich sankcji. Chyba w żaden sposób wchodzący w jej skład specjaliści nie angażują się w polemiki wewnątrz Kremla (i z rzadka – na zewnątrz), chyba że w postaci zakulisowych intryg.

Czytaj więcej Polityka Petteri Orpo, kandydat na premiera Finlandii: Musimy się ocknąć po tym, co zrobiła Rosja Trzeba stworzyć fundusz Wolności Ukrainy. Będzie to sygnał dla Ukrainy, że będziemy im pomagać. Ale i do Putina, że Unia się nie podda, że będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie trzeba – mówi kandydat na premiera Finlandii Petteri Orpo.

Reklama

- Jesteśmy gotowi przedstawić materiały, jak prowadzimy naszą pracę informacyjną (…) To ważne dla naszego przyszłego pokolenia, któremu będą mówić, że nas w ogóle nie było – tłumaczyła się Zacharowa na forum, najwyraźniej również przekonana, że Rosja przegra wojnę.