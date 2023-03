Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 382 Minął rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Rosjanie rozpoczęli swoją inwazję 24 lutego 2022 roku. Ofensywa, która według twierdzeń Kremla miała potrwać kilka dni, przerodziła się w długotrwały konflikt.

Co wolna Rosja zrobiłaby z Krymem, Donbasem i pozostałymi okupowanymi terytoriami Ukrainy?

Na ten temat jest niedwuznaczne stanowisko Rosyjskiego Komitetu Antywojennego. Uważamy, że Ukraina powinna powrócić do swoich granic z 1991 roku i nie ma dla tego alternatywy. Jeszcze przez 24 lutego 2022 roku można było rozmawiać o jakichś długoterminowych negocjacjach czy rozwiązaniach politycznych. Putin to wszystko przekreślił. Ukraina będzie pozostawała wrogim państwem wobec Rosji, dopóki nie odzyska swoich nielegalnie zawłaszczonych terytoriów. Jestem przekonany, że Putin przegra tę wojnę i nie będzie w stanie utrzymać obecnie zajętych terytoriów.

Przyjacielskie relacje Rosji z Ukrainą w przyszłości są możliwe?

Z doświadczenia wiemy, że przyjacielskie relacje były odbudowane nawet pomiędzy Rosją a Niemcami, mimo że liczba ofiar była gigantyczna. By do tego doszło, trzeba byłoby uznać zbrodnie reżimu i rozliczyć go z tych działań. Czy Rosja, podobnie jak okupowane Niemcy, będzie w stanie przejść tę drogę skruchy? To najważniejsze pytanie. Bo jeżeli do pokajania nie dojdzie, nic dobrego się nie spodziewam.



A co z pokajaniem za zbrodnie stalinowskie?

Obecnie mówimy o Ukrainie, bo to najważniejsze pytanie. Oczywiście, nie można też zapomnieć o reżimie stalinowskim. Byłbym jednak ostrożny z obarczeniem winą za sowieckie zbrodnie wyłącznie Rosjan. Przypomnijmy, jakie państwa i grupy etniczne miały wpływ na przewrót bolszewicki. Bez czyjego wsparcia do tego przewrotu w ogóle by nie doszło? Możemy tak zajść za daleko.

Reżim stalinowski powinien zostać osądzony jako nieludzki i sprzeczny z naszymi wartościami humanitarnymi. I nieważne, czy zarządzali tym Rosjanie, Gruzini, Żydzi czy Łotysze. Nie warto przekładać odpowiedzialności na jedną grupę etniczną. A to, jakiej narodowości był Stalin czy Beria, nie ma najmniejszego znaczenia. Nie idźmy drogą nazistów, którzy mierzyli ludziom czaszki.

Jaką strategię obrał Kreml po roku wojny? Wojna na wykończenie?

Myślę, że na Kremlu uważają, iż mogą wygrać wojnę na wykończenie. Nie jestem o tym przekonany. Historia pokazuje, że społeczeństwo rosyjskie zaczyna się męczyć po dwóch latach niewygranej wojny. Pierwsze oznaki tego zmęczenia już widzimy. Jeszcze rok i reżim znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji. W przyszłym roku Putin będzie miał ważne wydarzenie. To nie będą wybory, lecz jakieś działania potwierdzające jego legitymację. I to nie będzie łatwe w warunkach niewygranej wojny.

