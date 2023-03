Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 382 Minął rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Rosjanie rozpoczęli swoją inwazję 24 lutego 2022 roku. Ofensywa, która według twierdzeń Kremla miała potrwać kilka dni, przerodziła się w długotrwały konflikt.

W opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla niemieckiego dziennika Kułeba wezwał Berlin do przyspieszenia dostaw amunicji i rozpoczęcia szkolenia ukraińskich pilotów na zachodnich myśliwcach. Podkreślił, że brak amunicji jest aktualnie „problemem numer jeden” Ukrainy w walce z najeźdźcą.



Szef ukraińskiej dyplomacji dodał, że podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w zeszłym miesiącu niemieccy producenci broni powiedzieli mu, że są gotowi do dostaw, ale czekają na podpisanie kontraktów przez rząd. - Problem leży więc po stronie rządu - ocenił.

W wywiadzie szef MSZ Ukrainy przyznał, że nie spodziewa się, by w najbliższym czasie zachodni sojusznicy przekazali Kijowowi myśliwce. Podkreślił jednak, że ukraińscy piloci i tak powinni zostać przeszkoleni do latania na takich samolotach, aby po podjęciu decyzji w sprawie dostaw byli gotowi działania.



Zdaniem Kułeby decyzja Niemiec o szkoleniu ukraińskich pilotów byłaby „jasnym sygnałem ich zaangażowania politycznego”.

Minister zapowiedział też, że Ukraina będzie nadal bronić Bachmutu, pomimo intensywności walk w tym miejscu. - Gdybyśmy wycofali się z Bachmutu, co by to zmieniło? Rosja zajęłaby Bachmut, a następnie kontynuowała ofensywę w kierunku miasta Czasiw Jar, więc każde miasto po Bachmucie mógłby spotkać ten sam los – tłumaczył.