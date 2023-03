04:51 "Nawalny" z Oscarem dla najlepszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego

Czytaj więcej Film Oscary 2023: Triumf filmu „Wszystko wszędzie naraz”. "IO" bez statuetki W Hollywood po raz 95. wręczono Oscary, najbardziej prestiżowe nagrody w świecie filmu. Najwięcej, bo aż siedem statuetek, między innymi za najlepszy film, reżyserię oraz scenariusz oryginalny, powędrowało do twórców „Wszystko wszędzie naraz”. Nagrodzony nie został niestety polski film "IO" Jerzego Skolimowskiego.

04:29 W okupowanym Mariupolu zaczęło nadawać ukraińskie radio

Informacje takie przekazuje doradca ukraińskiego mera miasta, Petro Andriuszczenko. "Teraz Ukraina jest jeszcze bliżej" - napisał Andriuszczenko na swoim kanale w serwisie Telegram.



04:29 Rosyjscy żołnierze na Białorusi. Ukraiński dowódca: Monitorujemy ruchy wroga

Dowódca ukraińskich Sił Połączonych gen. Serhij Najew zaznaczył, że na terytorium Białorusi przebywają wojska rosyjskie.

04:28 Minister kultury Ukrainy za zmianą nazwy Rosji

Ołeksandr Tkaczenko oświadczył, że podoba mu się pomysł zmiany nazwy rosyjskiego państwa z "Federacji Rosyjskiej" na "Federację Moskiewską".

04:23 W Genewie odbędą się dziś konsultacje ws. przedłużenia porozumienia zbożowego

W konsultacjach wezmą udział przedstawiciele Rosji i ONZ. Ze słów rzeczniczki MSZ Rosji, Marii Zacharowej wynika, że w konsultacjach weźmie udział m.in. zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych Martin Griffiths, 9 marca szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow mówił, że kwestia przedłużenia "porozumienia zbożowego" staje się "skomplikowana" ze względu na to, że jest ono realizowane tylko w połowie. Rosja ma obiekcje co do realizacji części porozumienia mówiącej o "usunięciu przeszkód w eksporcie rosyjskiego zboża i rosyjskich nawozów".



04:19 Ministerstwo Obrony Rosji: Nasze jednostki zmotoryzowane prowadzą ofensywę na Ukrainie

"Rosyjska armia prowadzi ofensywę w strefie specjalnej operacji wojskowej (tak władze Rosji nazywają wojnę na Ukrainie - red.), ze wsparciem artylerii rakietowej z Centralnego Okręgu Wojskowego" - poinformowało Ministerstwo Obrony Rosji nie wskazując jednak, na którym odcinku frontu prowadzona jest ofensywa. Z komunikatu resortu obrony Rosji wynika, że "załogi wyrzutni rakiet BM-21 Grad z Centralnego Okręgu Wojskowego wspierają ofensywę wojsk piechoty zmotoryzowanej, ostrzeliwując obszary ufortyfikowane i zgrupowania wojsk oraz sprzętu sił zbrojnych Ukrainy". Resort obrony Rosji dodaje, że koordynaty do przeprowadzania ostrzału przekazują wojskom rakietowym "operatorzy dronów i wywiad".



