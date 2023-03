Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 383 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Minister kultury Ukrainy poparł zmianę nazwy Rosji na "Moskowię" (Moskwę).

W czasie protestów, które wstrząsnęły Gruzją w ubiegłym tygodniu w związku z próbą przyjęcia przez gruziński parlament prawa o agentach zagranicznych, Zełenski dziękował protestującym za to, że w czasie protestów widać było ukraińskie flagi.

Prezydent Ukrainy mówił też, że życzy Gruzinom "demokratycznego sukcesu".

W związku z falą protestów, gruziński parlament odrzucił ustawę o agentach zagranicznych w II czytaniu



Krytycy forsowanych przez gruzińską partię rządzącą przepisów o agentach zagranicznych twierdzili, że są one wzorowane na przepisach przyjętych w Rosji i będą stanowić cios w organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie. Tymczasem twórcy przepisów przekonywali, że są one podobne do ustawy przyjętej w USA w latach 30-tych XX wieku.

Ostatecznie, w związku z falą protestów, gruziński parlament odrzucił ustawę w drugim czytaniu.

- Kiedy ktoś, kto jest na wojnie... reaguje na destrukcyjne działania kilku tysięcy ludzi w Gruzji, to bezpośredni dowód na to, że osoba ta jest zaangażowana, chce, aby coś stało i tutaj, aby coś zmienić - stwierdził Garibaszwili na antenie gruzińskiej telewizji.



Premier Gruzji stwierdził jednocześnie, że "życzy wszystkim szybkiego zakończenia wojny i pokoju" na Ukrainie.