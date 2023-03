Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 383 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Minister kultury Ukrainy poparł zmianę nazwy Rosji na "Moskowię" (Moskwę).

W styczniu w centrum Moskwy zainstalowano pięć systemów obrony powietrznej i dwa w pobliżu lotniska wojskowego Ostafiewo i lotniska biznesowego Gazprom-Avia.

Obecnie trwa montaż systemów przeciwrakietowych w pięciu kolejnych dzielnicach rosyjskiej stolicy.

Jak pisze niezależny rosyjski portal The Insider, w rejonie Peczatniki wycięto około 100 hektarów lasu w strefie ochronnej Muzeum-Rezerwatu Kolomenskoje.

Przeciwlotnicze systemy rakietowe S-400 zostały już rozmieszczone na polach doświadczalnych Akademii Rolniczej w Timiriazewie i na obszarze parku narodowego Łosiny Ostrow. W przypadku tego ostatniego obszaru, położonego w północno-wschodniej części Moskwy system obrony powietrznej ustawiono w odległości 200 metrów od zamieszkanych wieżowców.



Największe szkody dla środowiska, a także najbardziej ożywione dyskusje, spowodowała budowa w dzielnicy Kurianowo (część dzielnicy Peczatniki) na południowy wschód od Moskwy. Tam, na potrzeby wojska, w najściślejszej tajemnicy zniszczono ogromny obszar leśny na lewym brzegu rzeki Moskwy.

Las zaczął być niszczony 25 stycznia. Praca trwała dzień i noc w niewiarygodnym tempie: ścinanie trwało tydzień, w kolejnym tygodniu ścięte drzewa były przetwarzane na trociny przy użyciu rozdrabniaczy.

Wypytywana przez zaniepokojonych mieszkańców policja tłumaczy, że to "działania w celach obronnych", a nowe drzewa zostaną zasadzone, gdy skończy się tzw. specjalna operacja wojskowa na Ukrainie.



Mieszkańcy kierują też pytania do organów państwowych z prośbą o wyjaśnienie przyczyny wycięcia tak ogromnego obszaru leśnego, ale nie otrzymali ani jednej oficjalnej odpowiedzi merytorycznej.

Okoliczni mieszkańcy są też zaniepokojeni barbarzyństwem, z jakim robotnicy niwelowali tereny. Do wykopanych dołów, w celu utwardzenia podłoża, zwożono gruz budowlany z całej Moskwy. Potwierdzili to robotnicy - Według sprowadza się to, co zostało z rozbiórki pięciopiętrowych budynków w ramach programu renowacji. Wśród śmieci są łaty tapet, czasem razem ze ścianami, instalacjami elektrycznymi i dużymi fragmentami domów.

Moskwianie obawiają się też o losy znajdującej się na liście UNESCO cerkwi Wniebowstąpienia, w której pobliżu zlikwidowano duży obszar leśny, najprawdopodobniej także z przeznaczeniem pod system przeciwlotniczy. Taka zmiana w otoczeniu obiektu wpisanego na listę UNESCO grozi usunięciem z tego rejestru.