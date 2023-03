Już po raz drugi po pandemicznej przerwie – kiedy Oscary wręczano na dworcu kolejowym Union Station w Los Angeles – uroczystość rozdania najbardziej prestiżowych nagród w świecie filmu odbyła się w hollywoodzkim Dolby Theatre. Prowadzącym galę był Jimmy Kimmel, amerykański prezenter telewizyjny, aktor, komik, scenarzysta i producent telewizyjny.

Tegoroczna gala wręczenia Nagród Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS) była galą jubileuszową – statuetki wręczone zostały bowiem już po raz 95.

Lista nominowanych została ogłoszona 24 stycznia przez Allison Williams i Riza Ahmeda.

Najwięcej nominacji, bo aż 11, otrzymał film "Wszystko wszędzie naraz" w reżyserii duetu "The Daniels” – Dana Kwana i Daniela Scheinerta. Obraz znalazł się między innymi wśród dziesięciu innych produkcji w kategorii najlepszy film. Jego konkurentami były obrazy: "Na Zachodzie bez zmian", "Avatar: Istota wody", "Duchy Inisherin", "Elvis", "Fabelmanowie", "Tar", "Top Gun: Maverick", "W trójkącie" oraz "Women Talking".

Po dziewięć nominacji zdobyły zaś filmy "Duchy Inisherin" w reżyserii Martina McDonagha i "Na Zachodzie bez zmian" Edwarda Bergera. Ośmioma nominacjami poszczycić się mógł natomiast „Elvis" Baza Luhrmanna.

W kategorii najlepszy film zagraniczny nominację otrzymał między innymi polski film "IO" w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. To pierwsza nominacja dla produkcji w reżyserii artysty. Konkurentami "IO" były filmy: niemiecki ”Na Zachodzie bez zmian”, argentyński "Argentyna, 1985”, belgijski "Blisko"oraz irlandzki "Cicha dziewczyna”.

Podczas tegorocznej gali najwięcej – aż siedem – statuetek, między innymi za najlepszy film, reżyserię oraz scenariusz oryginalny, powędrowało do twórców filmu „Wszystko wszędzie naraz” w reżyserii Dana Kwana i Daniela Scheinerta.

Cztery statuetki zdobył natomiast obraz "Na zachodzie bez zmian". Wygrał on między innymi w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy, w którym nominowany był polski film "IO" Jerzego Skolimowskiego.

Najlepszym aktorem pierwszoplanowym został w tym roku Brendan Fraser za film „Wieloryb”, a aktorką – Michelle Yeoh za „Wszystko wszędzie naraz”.

Nagroda za najlepszy scenariusz adaptowany trafiła do twórców „Women Talking”.

Poniżej przedstawiamy pełną listę wygranych we wszystkich kategoriach.

Oscary 2023 – kto zdobył statuetki?

NAJLEPSZY FILM

„Na Zachodzie bez zmian”, Malte Grunert

„Duchy Inisherin”, Graham Broadbent, Peter Czernin i Martin McDonagh

„Avatar: Istota wody”, James Cameron i Jon Landau

„Elvis”, Baz Luhrmann, Catherine Martin, Gail Berman, Patrick McCormick i Schuyler Weiss

„Wszystko wszędzie naraz”, Daniel Kwan i Daniel Scheinert oraz Jonathan Wang

„Fabelmanowie”, Kristie Macosko Krieger, Steven Spielberg i Tony Kushner

„Tar”, Todd Field, Alexandra Milchan i Scott Lambert

„Top Gun: Maverick”, Tom Cruise, Christopher McQuarrie, David Ellison i Jerry Bruckheimer

„W trójkącie”, Erik Hemmendorff i Philippe Bober

„Women Talking”, Dede Gardner, Jeremy Kleiner i Frances McDormand

NAJLEPSZA REŻYSERIA

Martin McDonagh, „Duchy Inisherin”

Dan Kwan i Daniel Scheinert, „Wszystko wszędzie naraz”

Steven Spielberg, „Fabelmanowie”

Todd Field, „Tar”

Ruben Oestlund, „W trójkącie”

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Cate Blanchett, „Tar”

Ana de Armas, „Blondynka”

Andrea Riseborough, „To Leslie”

Michelle Williams, „Fabelmanowie”

Michelle Yeoh, „Wszystko wszędzie naraz”

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Austin Butler, „Elvis”

Colin Farrell, „Duchy Inisherin”

Brendan Fraser, „Wieloryb”

Paul Mescal, „Aftersun”

Bill Nighy, „Living”

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Angela Bassett, „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”

Hong Chau, „Wieloryb”

Kerry Condon, „Duchy Inisherin”

Jamie Lee Curtis, „Wszystko wszędzie naraz”

Stephanie Hsu, „Wszystko wszędzie naraz”

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Brendan Gleeson, „Duchy Inisherin”

Brian Tyree Henry, „Most”

Judd Hirsch, „Fabelmanowie”

Barry Keoghan, „Duchy Inisherin”

Ke Huy Quan, „Wszystko wszędzie naraz”

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

„Na Zachodzie bez zmian”, Edward Berger, Lesley Paterson i Ian Stokell (na podstawie powieści Erica Marii Remarque'a)

„Glass Onion”, Rian Johnson

„Living”, Kazuo Ishiguro

„Piętno śmierci”, Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto i Hideo Oguni

„Top Gun: Maverick”, Ehren Kruger, Eric Warren Singer i Christopher McQuarrie

„Women Talking”, Sarah Polley (na podstawie powieści Miriam Toews)

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

„Duchy Inisherin”, Martin McDonagh

„Wszystko wszędzie naraz”, Dan Kwan i Daniel Scheinert

„Fabelmanowie”, Steven Spielberg i Tony Kushner

„Tar”, Todd Field

„W trójkącie”, Ruben Oestlund

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM MIĘDZYNARODOWY

„Na Zachodzie bez zmian” (Niemcy, reż. Edward Berger)

„Argentyna, 1985” (Argentyna, reż. Santiago Mitre)

„Blisko” (Belgia, reż. Lukas Dhont)

„IO” (Polska, reż. Jerzy Skolimowski)

„Cicha dziewczyna” (Irlandia, reż. Colm Bairéad)

NAJLEPSZY AKTORSKI FILM KRÓTROMETRAŻOWY

„An Irish Goodbye”, Tom Berkely i Ross White

„Ivalu”, Anders Walter i Rebecca Pruzan

„Le Pupille”, Alice Rohrwacher i Alfonso Cuarón

„Night Ride”, Eirik Tveiten i Gaute Lid Larssen

„The Red Suitcase”, Cyrus Neshvad

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

„Chłopiec, kret, lis i koń”, Charlie Mackesy i Matthew Freud

„The Flying Sailor”, Wendy Tilby i Amanda Forbis

„Ice Merchants”, João Gonzalez i Bruno Caetano

„My Year of Dicks”, Sara Gunnarsdóttir i Pamela Ribon

„An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It”, Lachlan Pendragon

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

„Pinocchio”, Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar i Alex Bulkley

„Marcel Muszelka w różowych bucikach”, Dean Fleischer Camp, Elisabeth Holm, Andrew Goldman, Caroline Kaplan i Paul Mezey

„Kot w butach: Ostatnie życzenie”, Joel Crawford i Mark Swift

„Morska bestia”, Chris Williams i Jed Schlanger

„To nie wypanda”, Domee Shi i Lindsey Collins

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

„Wszystko, co żyje” Shaunak Sen, Aman Mann i Teddy Leifer

„Całe to piękno i krew”, Laura Poitras, Howard Gertler, John Lyons, Nan Goldin i Yoni Golijov

„Wulkan miłości”, Sara Dosa, Shane Boris i Ina Fichman

„Nawalny”, Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller i Shane Boris

„Dom z drzazg”, Simon Lereng Wilmont i Monica Hellström

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

„Zaklinacze słoni”, Kartiki Gonsalves i Guneet Monga

„Haulout”, Evgenia Arbugaeva i Maxim Arbugaev

„Jak minął rok?”, Jay Rosenblatt

„Efekt Marthy Mitchell”, Anne Alvergue i Beth Levison

„Stranger at the Gate”, Joshua Seftel i Conall Jones

NAJLEPSZA MUZYKA

Volker Bertelmann, „Na Zachodzie bez zmian”

Justin Hurwitz, „Babilon”

Carter Burwell, „Duchy Inisherin”

Son Lux, „Wszystko wszędzie naraz”

John Williams, „Fabelmanowie”

NAJLEPSZA PIOSENKA

„Applause” z filmu „Tell It Like a Woman” - muzyka i tekst Diane Warren

„Hold My Hand” z filmu „Top Gun: Maverick” - muzyka i tekst: Lady Gaga i BloodPop

„Lift Me Up” z filmu „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu” – muzyka: Tems (również tekst), Rihanna, Ryan Coogler (również tekst) i Ludwig Göransson

„Naatu Naatu” z filmu „RRR” – muzyka: M. M. Keeravani; tekst: Chandrabose

„This Is A Life” z filmu „Wszystko wszędzie naraz” – muzyka: Ryan Lott (również tekst), David Byrne (również tekst) i Mitski

NAJLEPSZY DŹWIĘK

„Na Zachodzie bez zmian”, Viktor Prášil, Frank Kruse, Markus Stemler, Lars Ginzel i Stefan Korte

„Avatar: Istota wody”, Julian Howarth, Gwendolyn Yates Whittle, Dick Bernstein, Christopher Boyes, Gary Summers i Michael Hedges11

„Batman”, Stuart Wilson, William Files, Douglas Murray i Andy Nelson

„Elvis”, David Lee, Wayne Pashley, Andy Nelson i Michael Keller

„Top Gun: Maverick”, Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon i Mark Taylor

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

James Friend, „Na Zachodzie bez zmian”

Darius Khondji, „Bardo, fałszywa kronika garści prawd”

Mandy Walker, „Elvis”

Roger Deakins, „Imperium światła”

Florian Hoffmeister, „Tar”

NAJLEPSZY MONTAŻ

Mikkel E. G. Nielsen, „Duchy Inisherin”

Matt Villa i Jonathan Redmond, „Elvis”

Paul Rogers, „Wszystko wszędzie naraz”

Monika Willi, „Tar”

Eddie Hamilton, „Top Gun: Maverick”

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

Christian M. Goldbeck i Ernestine Hipper, „Na Zachodzie bez zmian”

Dylan Cole, Ben Procter i Vanessa Cole, „Avatar: Istota wody”

Florencia Martin i Anthony Carlino, „Babilon”

Catherine Martin, Karen Murphy i Bev Dunn, „Elvis”

Rick Carter i Karen O’Hara, „Fabelmanowie”

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA

Heike Merker i Linda Eisenhamerová, „Na Zachodzie bez zmian”

Naomi Donne, Mike Marino i Mike Fontaine, „Batman”

Camille Friend i Joel Harlow, „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”

Mark Coulier, Jason Baird i Aldo Signoretti, „Elvis”

Adrien Morot, Judy Chin i Anne Marie Bradley, „Wieloryb”

NAJLEPSZE KOSTIUMY

Mary Zophres, „Babilon”

Ruth Carter, „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”

Catherine Martin, „Elvis”

Shirley Kurata, „Wszystko wszędzie naraz”

Jenny Beavan, „Paryż pani Harris”

NAJLPSZE EFEKTY SPECJALNE

„Na Zachodzie bez zmian”, Frank Petzold, Viktor Müller, Markus Frank i Kamil Jafar

„Avatar: Istota wody”, Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon i Daniel Barrett

„Batman”, Dan Lemmon, Russell Earl, Anders Langlands i Dominic Tuohy

„Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”, Geoffrey Baumann, Craig Hammack, R. Christopher White i Dan Sudick

„Top Gun: Maverick”, Ryan Tudhope, Seth Hill, Bryan Litson i Scott R. Fisher