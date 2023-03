Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 383 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Minister kultury Ukrainy poparł zmianę nazwy Rosji na "Moskowię" (Moskwę).

„Historyczna nazwa Rosji to Moskowia. To samo dotyczy podmiotów państwowych księstwa moskiewskiego, królestwa moskiewskiego i cesarstwa. Nazwa ta była używana w językach europejskich i niektórych językach azjatyckich. Nazwa ta pojawia się również na wielu mapach historycznych z wieków XVI-XIX” - napisali autorzy petycji, która została założona w listopadzie 2022 r. w elektronicznym systemie na oficjalnej stronie prezydenta. Pod petycją zebrano 25 tys. podpisów co zobligowało prezydenta Ukrainy do tego, by się do niej odnieść.

Zełenski podkreślił, że kwestia poruszona w petycji wymaga starannego opracowania - zarówno pod kątem kontekstu historycznego i kulturowego, jak i z uwagi na możliwe międzynarodowe konsekwencje prawne. „Biorąc pod uwagę powyższe, zwróciłem się do premiera Ukrainy z prośbą o kompleksowe rozpatrzenie sprawy, w szczególności z udziałem instytucji naukowych, oraz o poinformowanie mnie i autora petycji o wynikach” – napisał w odpowiedzi na petycję prezydent Ukrainy.

Pomysł zmiany nazwy Rosji poparł minister kultury i polityki informacyjnej Ukrainy, Ołeksandr Tkaczenko.

- Będziemy rozmawiać z ekspertami, rozważymy tę kwestię. Jest oczywiste, że ma ona podłoże historyczne - powiedział minister, cytowany przez Ukrinform. Tkaczenko podkreślił, że w sprawie ewentualnej zmiany nazwy Rosji potrzebne są konsultacje z ekspertami. - Poniekąd ten pomysł mi się podoba, ale głos powinni mieć eksperci - zaznaczył.

Sądzę, że można potraktować to tylko z uśmiechem Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, o propozycji zmiany nazwy "Rosja" na "Moskowia"

O sprawę był pytany na konferencji prasowej rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow. W odpowiedzi stwierdził on, że mamy do czynienia z "absurdalną, śmieszną ciekawostką"



- Sądzę, że można potraktować to tylko z uśmiechem. Federacja Rosyjska, niezależnie od tego jak ktoś ją nazywa, pozostanie wielką potęgą, wielkim krajem, pozostanie Rosją - oświadczył.

Dodał też, że w sprawie propozycji zmiany nazwy Rosji "było już wiele żartów i nie trzeba formułować nowych".