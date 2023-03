Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 382 Minął rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Rosjanie rozpoczęli swoją inwazję 24 lutego 2022 roku. Ofensywa, która według twierdzeń Kremla miała potrwać kilka dni, przerodziła się w długotrwały konflikt.

Na Ukrainie liczba podpisów pod petycją z żądaniem zmiany nazwy Rosji na Moskowię i Federacji Rosyjskiej na Federację Moskiewską przekroczyła wymagane 25 tys. Zgodnie z ukraińskimi przepisami, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski musiał oficjalnie odnieść się do sprawy.

Reklama

Zełenski odpowiedział, że zasady dotyczące nazw geograficznych podlegają regulacjom prawnym, dlatego, jak podkreślił, kwestia poruszona w petycji wymaga starannego opracowania - zarówno pod kątem kontekstu historycznego i kulturowego, jak i z uwagi na możliwe międzynarodowe konsekwencje prawne. "Biorąc pod uwagę powyższe, zwróciłem się do premiera Ukrainy z prośbą o kompleksowe rozpatrzenie sprawy, w szczególności z udziałem instytucji naukowych, oraz o poinformowanie mnie i autora petycji o wynikach" - oświadczył Zełenski.

O sprawę zapytany został minister kultury i polityki informacyjnej Ukrainy Ołeksandr Tkaczenko. - Będziemy rozmawiać z ekspertami, rozważymy tę kwestię. Jest oczywiste, że ma ona podłoże historyczne - powiedział minister, cytowany przez Ukrinform. Zdaniem Tkaczenki, historię nazwy państwa rosyjskiego próbował "przepisać" Piotr I Wielki (od 1682 r. car Rosji, który panował do 1725 r.).

Reklama

Tkaczenko podkreślił, że w sprawie ewentualnej zmiany nazwy Rosji potrzebne są konsultacje z ekspertami. - Poniekąd ten pomysł mi się podoba, ale głos powinni mieć eksperci - oświadczył minister kultury Ukrainy.

Twórcy elektronicznej petycji, formalnie założonej przez obywatelkę Ukrainy, postulują zmianę nazwy "Rosja" na "Moskowia", zastąpienie terminu "rosyjski" słowem "moskiewski" oraz zmianę oficjalnej nazwy państwa z "Federacji Rosyjskiej" na "Federację Moskiewską".

Według autorów petycji, termin "Rosja" istnieje od 301 lat, a dla obcokrajowców nazwy "Ruś" (jak oznaczono Ruś Kijowską na mapach) i "Rosja" wyglądają niemal identycznie "jakby to była nazwa jednego państwa, która uległa pewnym zmianom w czasie i z powodu tłumaczeń na różne języki", co, ich zdaniem, prowadzi do "zamieszania na poziomie międzynarodowym".