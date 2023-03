Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 383 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Minister kultury Ukrainy poparł zmianę nazwy Rosji na "Moskowię" (Moskwę).

- Biłohoriwka i Marjinka, Awdijiwka i Bachmut, Wuhłedar i Kamjanka i wiele innych miejsc - w nich teraz decyduje się, jaka będzie nasza przyszłość. Tam walczy się o przyszłość wszystkich Ukraińców - mówił prezydent.

Zełenski wspomniał również o pracach nad nowymi sankcjami wobec Rosji, dziękując Kanadzie, która niedawno wprowadziła zakaz importu rosyjskiego aluminium i stali.

- Musimy nie tylko ograniczać państwom terrorystycznym możliwość obchodzenia istniejących sankcji, ale także wprowadzać nowe – tak, aby Rosja nie mogła dostosować się do globalnej presji - mówił Zełenski. - Im mniejsza zdolność Rosji do dostosowania się do sankcji, tym szybciej uda nam się przywrócić integralność terytorialną naszego państwa i przywrócić pokój na Ukrainie.

Zełenski podkreślił, że sytuacja na froncie jest "bardzo ciężka i bardzo bolesna". Podziękował wszystkim walczącym i broniących swoich pozycji.