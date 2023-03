Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 381 Minął rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Rosjanie rozpoczęli swoją inwazję 24 lutego 2022 roku. Ofensywa, która według twierdzeń Kremla, miała potrwać kilka dni, przerodziła się w długotrwały konflikt.

- Nasze wojsko stoi. Nasze wojsko broni chwalebnego miasta Bachmut, bo to jest nasza twierdza. Nie możemy sobie teraz wyobrazić, jak przydatne będzie to, co robią dla nas, dla naszego kraju i dla naszej armii w najbliższej przyszłości. Ponieważ ogromna liczba tych drani, którzy najechali nasze terytorium, jest tam eliminowana – powiedział Daniłow.

Zaznaczył, że według dowódcy Wojsk Lądowych Ukrainy, generała-pułkownika Ołeksandra Syrskiego, okolice miasta są usiane ciałami rosyjskich żołnierzy, w szczególności najemników Grupy Wagnera. Daniłow powiedział, że okupanci nie zabierają ciał swoich żołnierzy, bo nikt ich nie potrzebuje. Dodał jednocześnie, że na obrzeżach miasta i na niektórych ulicach trwają walki.

Daniłow powiedział, że gdyby ukraińscy chłopcy i dziewczęta nie bronili Bachmutu przez dziesięć miesięcy, Rosjanie odnieśliby pewne zwycięstwo moralne i dotarliby także do innych miast kraju. - Dla nich to już jest coś w rodzaju Stalingradu, jak im się wydaje. Ale przegrają pod Bachmutem, tak jak faszyści przegrali pod Stalingradem – powiedział Daniłow.

Syrski powiedział wcześniej, że obrońcy Bachmutu utrzymują front wschodni, aby zyskać czas na zgromadzenie rezerw i rozpoczęcie wiosennej kontrofensywy.