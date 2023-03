Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 379 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 8 na 9 marca Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Ukrainę.

Szrot był pytany o kwestię przekazania myśliwców Ukrainie w związku z wypowiedzią prezydenta Andrzeja Dudy, który w CNN powiedział, że "Polska jest gotowa przekazać Ukrainie swoje myśliwce MiG-29 w ramach międzynarodowej koalicji".

Reklama

Po wypowiedzi prezydenta Dudy gotowość Słowacji do przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29 potwierdził minister obrony Słowacji Jaroslav Nad'. Już wcześniej pojawiały się informacje, że Słowacja jest gotowa przekazać Ukrainie 10 z 11 wycofanych ze służby poradzieckich myśliwców.

Szrot pytany o słowa Dudy powiedział, że "pan prezydent powiedział również, że zostaną Ukrainie zapewne także przekazane samoloty F-16, ale nie przez Polskę".

Reklama

- Myślę, że nie ma tu miejsca na przypadkowe wypowiedzi pana prezydenta. On to powiedział z pełnym przekonaniem, pełną wiedzą - dodał.



- Z tego co wiem, jeśli chodzi o przekazanie przez Polskę samolotów to nie będzie jakaś duża liczba, z całą pewnością nie będzie to liczba odpowiadająca liczbie czołgów - ani tych starszych, poradzieckich, ani nawet leopardów (tych ostatnich Polska przekazuje Ukrainie 14 - red.) - kontynuował Szrot.



Na pytanie o to czy oznacza to, iż Polska przekaże Ukrainie kilka samolotów MiG-29, Szrot odparł, że "to pan redaktor powiedział".

Jeśli chodzi o przekazanie przez Polskę samolotów to nie będzie jakaś duża liczba Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta RP

- Ja uśmiecham się. Z całą pewnością zrobimy to w jakiejś szerszej, międzynarodowej koalicji, tak aby Ukraina mogła to wsparcie odczuć - stwierdził.



A w jakiej perspektywie czasowej na Ukrainę trafią MiG-i z Polski?



Reklama

- To jest polityka militarna, im więcej zasłony dymnej nad tymi kwestiami (tym lepiej) - odparł Szrot potwierdzając, że o dostarczeniu polskich MiG-ów na Ukrainę opinia publiczna dowie się zapewne wtedy, gdy myśliwce te już tam będą.



Szrot nie chciał też powiedzieć jakie jeszcze kraje byłyby gotowe przekazać myśliwce Ukrainie. - To jest kwestia dynamiczna bardzo - przyznał.