Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 379 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 8 na 9 marca Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Ukrainę.

ISW potwierdza słowa twórcy Grupy Wagnera, Jewgienija Prigożyna, który 8 marca poinformował, że jego najemnicy kontrolują całą wschodnią część Bachmutu.



Reklama

"Wpływowy rosyjski bloger wojskowy twierdzi, że Rosjanie kontrolowali 7 marca między 45 a 52 proc. powierzchni Bachmutu. ISW szacuje, że Rosjanie okupują obecnie co najmniej 50 proc. powierzchni Bachmutu" - czytamy w analizie.

ISW spodziewa się też intensyfikacji ataków na północno-zachodnią i południowo-zachodnią część Bachmutu.

Reklama

"Pozostaje mało prawdopodobnym, by rosyjskie siły mogły szybko wykorzystać przełom poza Bachmutem, jeśli rosyjskie siły zajmą miasto" - zaznacza think tank w swojej analizie.



"ISW nie zauważa żadnych wskaźników świadczących o tym, że rosyjska armia jest dobrze wyposażona i ma przygotowane rezerwy, by nacierać" po zajęciu Bachmutu - twierdzą analitycy think tanku. "Większość rosyjskich jednostek w Donbasie jest już zaangażowanych w działania ofensywne, w tym jednostki rosyjskich wojsk powietrzno-desantowych, które dołączyły do rosyjskiej ofensywy w Bachmucie w styczniu 2023 - czytamy w analizie.

Zdobycie Bachmutu ma umożliwić Rosjanom dalszą ofensywę w obwodzie donieckim

Zdaniem think tanku z USA rosyjska ofensywa w Donbasie osiągnię kulminację krótko po tym, gdy Rosjanie zajmą Bachmut, ponieważ "rosyjska armia nie ma siły bojowej ani odwodów niezbędnych do wykorzystania przełomu".



Zajęcie Bachmutu przez Rosjan byłoby największym sukcesem rosyjskiej armii na Ukrainie od lipca 2022 roku, gdy Rosjanie zajęli Lisiczańsk.

Zdobycie Bachmutu ma umożliwić Rosjanom dalszą ofensywę w obwodzie donieckim - prawdopodobnie w kierunku Słowiańska i Kramatorska.