Prezydencki minister: Przekażemy samoloty Ukrainie. To nie będzie duża liczba

Z całą pewnością zrobimy to w jakiejś szerszej, międzynarodowej koalicji, tak aby Ukraina mogła to wsparcie odczuć - mówił w Radiu Plus szef gabinetu prezydenta RP, Paweł Szrot, pytany o kwestię przekazanie Ukrainie myśliwców MiG-29 przez Polskę.