Prezes UOKiK postawił spółce eBilet zarzut wprowadzania konsumentów w błąd co do rzeczywistej ceny oferowanych biletów. Spółce grozi wysoka kara. Dwa inne serwisy biletowe: Eventim i Ticketmaster także nieprawidłowo informują o cenach. Na razie otrzymały wezwanie do zmiany praktyk.