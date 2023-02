05:07 Joe Biden w orędziu o stanie państwa o inwazji na Ukrainę: Test dla świata

- Razem zrobiliśmy to, co Ameryka zawsze robi jak najlepiej. Stanęliśmy na czele. Zjednoczyliśmy NATO. Zbudowaliśmy globalną koalicję. Przeciwstawiliśmy się agresji Putina. Stanęliśmy przy Ukraińcach - mówił w wystąpieniu przed połączonymi izbami Kongresu Biden.

Czytaj więcej Polityka Biden w orędziu o stanie państwa: Znów wychodzimy z kryzysu silniejsi Prezydent Joe Biden, w czasie 73-minutowego orędzia o stanie państwa wygłaszanego przed połączonymi izbami Kongresu, wezwał Republikanów do współpracy z jego administracją przy podniesieniu limitu długu i wsparciu polityki podatkowej, która byłaby przyjaźniejsza dla klasy średniej.

04:28 Zełenski: Robimy wszystko, by mieć potężne czołgi

- Dziś spotkałem się z niemieckim ministrem obrony, który przyjechał do Kijowa. Temat naszej rozmowy był oczywisty. Robimy wszystko, by nasze niebo było czyste, nasi wojownicy mieli potężne czołgi a nasza artyleria nie była słabsza od tej okupanta. Dziękuję Niemcom i wszystkim partnerom za ich wsparcie - powiedział w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:23 Ukraińska prokuratura: Ukraina odzyskała 128 dzieci przymusowo deportowanych do Rosji

O odzyskaniu 128 dzieci, które zostały wcześniej przymusowo deportowane do Rosji, poinformowała Julia Usenko, przedstawicielka ukraińskiej prokuratury generalnej. - Zdołaliśmy doprowadzić do powrotu 128 dzieci na Ukrainę. Ponad 50 z nich, wraz z rodzicami i opiekunami, jest obecnie na terytorium państw UE. Dlaczego tak mała liczba w porównaniu z liczbą tych deportowanych? Dla nas to nie jest liczba - to 128 dziecięcych żyć. Nad ich powrotem do ojczyzny pracowało mnóstwo ludzi, którzy pracowali miesiącami, by doprowadzić do powrotu przynajmniej jednego dziecka - mówiła Usenko. - Ukraina robi co może, ale niestety, to nie wystarczy. Zwykłe narzędzia dyplomacji nie działają, wymogi prawa międzynarodowego wobec agresora nie działają, dlatego nie ma jednego mechanizmu i typowych przepisów, które by działały - dodała.



04:19 Rosyjski ambasador: Niemcy rozważają konfiskatę rosyjskich aktywów i przekazanie ich Ukrainie

Siergiej Nieczajew, rosyjski ambasador w Niemczech, w rozmowie z dziennikiem "Izwiestia" stwierdził, że Niemcy rozważają konfiskatę zamrożonych rosyjskich aktywów i przekazanie ich Ukrainie. - Taki krok byłby zabójczy jeśli chodzi o atrakcyjność niemieckiej jurysdykcji dla zagranicznego kapitału i pociągnąłby ze sobą nasze kroki odwetowe - ostrzegł dyplomata.



