- Narodzie Zjednoczonego Królestwa, wszyscy mieszkańcy Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, przybyłem tutaj i staję przed wami w imieniu odważnych, w imieniu naszych wojowników, którzy teraz siedzą w okopach pod ogniem artylerii wroga - mówił w brytyjskim parlamencie ukraiński prezydent.

- Staję w imieniu naszych poborowych, którzy są szkoleni teraz również tu, w Wielkiej Brytanii. Dziękuję Ci Brytanio - dodał.



- W imieniu każdego ojca, każdej matki, którzy czekają na swych dzielnych synów i córki, aby wrócili do domu z wojny - mówił też Zełenski.



- Panie premierze, gdy spotkaliśmy się wcześniej powiedziałem, że opowiem historię moich odczuć z pierwszej wizyty w Londynie, jesienią 2020 roku, jako prezydent. Program był bardzo napięty - mówił Zełenski wspominając następnie wizytę w Imperial War Museum. - Gdy przewodnik zaoferował mi, że mogę usiąść w fotelu Winstona Churchilla, z którego wydawano rozkazy wojenne i zapytał: "Jak się pan czuje?", ja odpowiedziałem: "Nagle coś poczułem". Ale dopiero teraz wiem, co to było za uczucie. I wszyscy Ukraińcy znają doskonale to uczucie. To uczucie tego jak odwaga niesie człowieka przez niewyobrażalne potworności, aby w końcu nagrodzić go zwycięstwem - wspominał prezydent Ukrainy.

- Londyn stał ramię w ramię z Kijowem od pierwszego dnia, od pierwszych minut pełnoskalowej wojny - mówił też Zełenski.

- Borisie zjednoczyłeś innych, gdy zdawało się to absolutnie niemożliwe. Dziękuję ci - dodał zwracając się do byłego brytyjskiego premiera, Borisa Johnsona.

- Nie poszliście na kompromis, nie oddaliście Ukrainy. I od tamtej pory nie zaprzeczyliście ideałom, nie sprzeciwiliście się duchowi tych wspaniałych Wysp - mówił też Zełenski.

- Zawsze będziemy wychodzić zwycięscy ze swojej walki ze złem - to jest podstawą naszej i waszej tradycji. Gdy stare zło zostanie pokonane, nowe zaczyna podnosić łeb. Czy macie wrażenie, że zło ponownie upadnie? Bo ja widzę w waszych oczach w tej chwili, że myślimy to samo. Wiemy, że wolność zwycięży - podkreślił prezydent Ukrainy. - Wiemy że Rosja przegra - dodał. - I naprawdę wiemy, że zwycięstwo zmieni świat. I to będzie zmiana, której świat od dawna potrzebował - przekonywał.

- Zjednoczone Królestwo maszeruje ramię w ramię z nami ku najważniejszemu zwycięstwu za naszej pamięci. To będzie zwycięstwo nad samą ideą wojny. Jeśli wygramy, jakiekolwiek agresor, który spróbuje przesuwać granice siłą, który będzie uderzał zniszczeniem i śmiercią innym, który spróbuje narzucić swoją dyktaturę kosztem krwi innych, jakikolwiek agresor przegra - mówił Zełenski wywołując owację brytyjskich parlamentarzystów.

- Świat potrzebuje twojego przywództwa Wielka Brytanio, tak jak potrzebuje ukraińskiej odwagi - podkreślił ukraiński prezydent.

Król jest pilotem sił powietrznych. Dla nas, na Ukrainie, każdy pilot sił powietrznych jest królem Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

- Byliście wśród tych nielicznych, którzy pomagali przed wielkoskalową inwazją. Wasza pomoc była pomocą prewencyjną. Musimy wdrażać prewencyjne sankcje wobec tych, którzy grożą agresją, jako podstawowe zasady świata antywojennego - apelował Zełenski.



Zełenski podziękował też Brytyjczykom za gotowość do podjęcia działań na rzecz powołania specjalnego Trybunału, który osądziłby zbrodnie wojenne popełnione przez Rosjan na Ukrainie.

Prezydent Ukrainy podziękował Rishiemu Sunakowi za wsparcie militarne - w tym za czołgi Challenger II i dostawy rakiet precyzyjnych dalekiego zasięgu. - Nie mówię tylko o broni, udowodniliśmy razem, że świat naprawdę pomaga tym, którzy są odważni w obronie wolności. I przecierają szlak do nowej historii - historii świata, który wie jak pozostać przy swoich zasadach w najciemniejszych godzinach - zaznaczył. - Świata, który nie pozwala, aby przestępcy mogli cieszyć się bezkarnością. Który nie zna strachu. Światem, który wie, jak wygrywać. To będzie nowa rzeczywistość. Rzeczywistość nowego świata - dodał,

Zełenski mówił też, że zaszczytem dla niego będzie spotkanie z królem Karolem III. - Król jest pilotem sił powietrznych. Dla nas, na Ukrainie, każdy pilot sił powietrznych jest królem. I robimy wszystko co możemy, by świat dał nam najnowsze samoloty. I jestem dumny z naszych sił powietrznych. I przywiozłem prezent od nich, dla was, dla ciebie Wielka Brytanio. To jest hełm prawdziwego pilota. Jest jednym z naszych najskuteczniejszych asów powietrznych. Jednym z naszych królów. Zaś napis na hełmie głosi: mamy wolność, dajcie nam skrzydła, by dać radę ją obronić. Wierzę, że ten symbol pomoże nam w zbudowaniu kolejnej koalicji: koalicji samolotów. Zwracam się do was z przesłaniem: samoloty dla Ukrainy, skrzydła dla wolności - oświadczył.



- Niech Bóg błogosławi Wielką Brytanię i niech żyje król. Chwała Ukrainie! - takimi słowami Zełenski zakończył swoje wystąpienie.