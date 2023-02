Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 350 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosyjski ambasador w Niemczech mówi, że Niemcy chcą skonfiskować zamrożone rosyjskie aktywa i przekazać je Ukrainie.

Jak czytamy w komunikacie szkolenie ukraińskich pilotów na myśliwcach w Wielkiej Brytanii ma "zapewnić, że Ukraina w przyszłości będzie gotowa bronić swojej przestrzeni powietrznej"



Szkolenie "ma zapewnić, że (ukraińscy) piloci będą w stanie latać na zaawansowanych technicznie myśliwcach spełniających standardy NATO w przyszłości".

Obecnie Ukraina nie posiada zachodnich myśliwców - władze w Kijowie apelują jednak do Zachodu o dostarczenie mu nowoczesnych samolotów wielozadaniowych, w tym przede wszystkim myśliwców F-16. Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ukrainy wyraził przekonanie, że prędzej czy później takie myśliwce trafią na Ukrainę.

Sunak ma też zaoferować Zełenskiemu "natychmiastowe rozpoczęcie szkolenia dla żołnierzy piechoty morskiej" ukraińskiej armii.



To szkolenie miałoby być dodatkiem do programu szkolenia, który jest już prowadzony w Wielkiej Brytanii. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy w wyniku szkolenia na Wyspach ok. 10 tys. ukraińskich żołnierzy miało osiągnąć gotowość bojową. W 2023 roku szkoleniem w Wielkiej Brytanii ma zostać objętych 20 tysięcy żołnierzy.

20 tys. Tylu ukraińskich żołnierzy ma przeszkolić się w Wielkiej Brytanii w 2023 roku

W ubiegłym tygodniu - jak podkreśla kancelaria brytyjskiego premiera - grupa ukraińskich żołnierzy przybyła na Wyspy, by szkolić się z obsługi brytyjskich czołgów podstawowych, Challenger 2, które Wielka Brytania zamierza przekazać Ukrainie. Na Ukrainę ma trafić 14 brytyjskich czołgów tego typu.



Wizyta Zełenskiego w Wielkiej Brytanii to dopiero druga zagraniczna wizyta ukraińskiego prezydenta od czasu rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę. Do poprzedniej doszło 21 grudnia, gdy Zełenski przebywał z krótką wizytą w USA.