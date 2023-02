Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 350 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosyjski ambasador w Niemczech mówi, że Niemcy chcą skonfiskować zamrożone rosyjskie aktywa i przekazać je Ukrainie.

Zmiany zostały przygotowane na polecenie przewodniczącego Dumy Państwowej Wiaczesława Wołodina i proponuje się je dodać do kodeksu administracyjnego i karnego. Poprawki zostały przesłane do odpowiedniej komisji Dumy zajmującej się budową państwa i ustawodawstwem - powiedział Piskariow.

Członek Dumy dodał, że poprawki będą dotyczyły dyskredytacji "organizacji (formacji) ochotniczych udzielających pomocy Siłom Zbrojnym Federacji Rosyjskiej", m.in. najemnikom z grupy Wagnera, której założyciel Jewgienij Prigożyn chciał zmian w prawie.

W styczniu Prigożyn domagał się uzupełnienia kodeksu karnego o artykuł dotyczący dyskredytowania ochotników, w tym więźniów biorących udział w wojnie z Ukrainą. Złożył on apel do przewodniczącego Dumy Państwowej Wiaczesława Wołodina, w którym zaproponował, aby wsadzać za to ludzi do więzienia na okres do pięciu lat.

Przekonywał, że "niektóre media, blogerzy i kanały w serwisie Telegram zajmują się otwartym dyskredytowaniem ochotników", szukają negatywnych informacji na ich temat i publikują dane, "demaskując obrońców Rosji, ludzi, którzy oddają za nas życie, w nieestetyczny sposób, przedstawiając ich jako złoczyńców i przestępców".

Wcześniej pojawiła się seria publikacji o byłych skazańcach, którzy stali się członkami grupy Wagnera i zostali ułaskawieni po zakończeniu półrocznego kontraktu. Znana jest historia więźnia, który zabił młotkiem swoją babcię.

Wołodin obiecał rozważyć pomysł Prigożyna i odpowiednio poinstruował komisje Dumy. Szefowie komisji obrony Andriej Kartapołow oraz bezpieczeństwa i walki z korupcją Wasilij Piskariow zostali zaangażowani "w trybie pilnym" w analizę pomysłu.

Wołodin wielokrotnie mówił, że wszyscy, którzy bronią kraju - żołnierze, ochotnicy, zmobilizowani, członkowie grupy Wagnera - są bohaterami. W jego ocenie muszą być traktowani z szacunkiem jako kombatanci