04:34 Zełenski: Przerwy w dostawach prądu w dużej części obwodu odeskiego

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu mówił, że otrzymał raporty na temat sytuacji w Odessie i obwodzie odeskim związane z działaniami mającymi na celu przywrócenie regularnych dostaw prądu w obwodzie. - Wszystkie służby, wszyscy urzędnicy pracują, wszyscy są zaangażowani - mówił. Zełenski dodał, że do miasta i obwodu dotarły już generatory prądu i sprzęt potrzebny do przywrócenia dostaw prądu. Jednocześnie prezydent Ukrainy przyznał, że obecnie w dużej części obwodu odeskiego dochodzi do przerw w dostawach prądu.



04:30 Rosyjska armia uprowadziła dwóch mieszkańców okupowanej wsi w obwodzie chersońskim

Uprowadzeni to mieszkańcy wsi Zielienyj Pid, w rejonie kachowskim. Miejsce ich obecnego pobytu jest nieznane - podają na swoim profilu na Facebooku ukraińskie władze lokalne.



04:23 Ambasador Rosji w Wiedniu: Austriaccy przedsiębiorcy zainteresowani rosyjskim rynkiem

Moskwa jest nadal ważnym partnerem handlowym dla Wiednia, niewiele austriackich firm zaprzestało działalności w Rosji - twierdzi rosyjski ambasador w Austrii, Dmitrij Liubiński, w rozmowie z dziennikiem "Izwiestia". Jak wyliczał Liubiński w 2022 roku Rosja znajdowała się w pierwszej dziesiątce największych partnerów handlowych Austrii. Ambasador zauważył, że jeśli chodzi o poziom relacji między krajami, dialog w kwestiach handlu i gospodarki między Rosją a Austrią jest "de facto zamrożony", ale "nastawienie kręgów przemysłowych jest inne". - Przedsiębiorcy wykazują duże zainteresowanie utrzymywaniem obustronnie korzystnej współpracy (z Rosją) (...). Tylko kilka austriackich firm opuściło Rosję - stwierdził.



04:20 Siergiej Ławrow przybył z roboczą wizytą do Mali

W Bamako szef MSZ Rosji ma spotkać się z szefem MSZ Mali, Abdoulayem Diopem, a także z p.p. prezydentem Mali, Assimim Goitą. Rozmowy mają dotyczyć współpracy Rosji i Mali w dziedzinie handlu, gospodarki i inwestycji. Ławrow ma omawiać też kwestie wzmocnienia więzi wojskowych i wojskowo-technicznych między Rosją a Mali. Oprócz Mali Ławrow odwiedzi w tym tygodniu również Mauretanię i Sudan.



