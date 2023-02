"Zacząłem się na nią skarżyć. W każdej celi jest radio. I od rana do wieczora słychać w nim koszmarne stacje radiowe (...)" - pisze rosyjski opozycjonista.

"Zażądałem więc, aby włączali Europę Plus, co najmniej na kilka godzin dziennie. Ale za każdym razem, gdy żądam czegoś, strażnicy robią, oczywiście, coś przeciwnego. Kiedy prosiłem ich o wydłużenie czasu, na który dają mi długopis i papier (było to 1,5 godziny dziennie), sprawili, że jest to 35 minut" - relacjonuje Nawalny.

"To samo stało się z muzyką. Po moim żądaniu wyłączyli wszystkie stacje radiowe i zostawili tylko stację informacyjną (...). To kłamstwa i reklamy leków 24/7" - pisze opozycjonista.

"Ale to nie wszystko! Co pracownik Federalnej Służby Więziennej robi, gdy chce zadzierać z kimś za pomocą muzyki? Oczywiście, włącza muzyke klasyczną, wierząc, że będzie to tortura i kara" - pisze Nawalny.

"Więc teraz muzyka klasyczna gra w celi w czasie śniadania, obiadu i kolacji. Nie jestem koneserem, ale potrafię czerpać z niej radość. Chodzi o to, że jeden z kawałków, który jest grany, jest tak ponury, jak tylko możliwe i brzmi jak marsz żałobny" - wyjaśnia opozycjonista.

Jestem najweselszą osobą na pogrzebie Aleksiej Nawalny, rosyjski opozycjonista

Nawalny dodaje, że ponadto, gdy dostaje jedzenie przez otwór w drzwiach celi, kawałek chleba jest kładziony na kubku "tak aby nie dotykał reszty jedzenia", co przypomina Nawalnemu kładzenie chleba na kieliszku wódki w czasie rosyjskiej stypy.

"Często dają też jakiś rodzaj owsianki ryżowej, która wygląda jak tradycyjny rosyjski posiłek podawany na stypie, kutia. Więc siedzę przy stole w celu, w moim czarnym więziennym stroju, jem kutie z kubkiem przykrytym chlebem obok mnie, a przygrywa mi pogrzebowa muzyka" - pisze opozycjonista.

"W tym momencie wyobrażam sobie, że jest transmisja na żywo z tego wszystkiego na Twitterze lub Instagramie i możecie to wszystko zobaczyć. I nie mogę powstrzymać się od śmiechu. Jestem najweselszą osobą na pogrzebie" - podsumowuje.