- Niezależnie, czy prezydent Biden odwiedzi Polskę, stosunki między naszymi krajami są bliższe niż kiedykolwiek w historii - powiedział w rozmowie z Polsat News ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. - To, co widzimy w Polsce to najlepszy dowód, że kolektywna obrona działa. W Polsce stacjonują dziś tysiące amerykańskich żołnierzy - podkreślił.