Pod koniec ubiegłego tygodnia rosyjskie ministerstwo finansów raportowała o pochodzących z podatków dochodach budżetu. W styczniu wyniosły 400 mld rubli (równowartość 24,8 mld złotych). A to oznacza, że w ciągu roku zmniejszyły się pięciokrotnie. W styczniu 2022 r. wyniosły aż 2 bln rubli (równowartość 124 mld złotych). Jednocześnie szokująco wzrosły miesięczne wydatki budżetowe – z 1,9 bln rubli (styczeń 2022) do 3,3 bln rubli.

Gdy liczby pokazujące dysproporcje dochodów i wydatków porównały rosyjskie media, Ministerstwo Finansów zaczęło uspokajać, że dane się różnią wyłącznie z „przyczyn technicznych” i że nie zdążyli jeszcze podliczyć wszystkiego.

Rosyjska „Niezawisimaja Gazieta” zwróciła jednocześnie uwagę, że spadają też dochody ze sprzedaży rosyjskich surowców energetycznych. W styczniu przyniosły do budżetu 425 mld rubli (około 26 mld złotych), to niemal dwa razy mniej niż rok temu. W styczniu 2022 r., jeszcze przed wprowadzeniem zachodnich sankcji, do kasy państwa z eksportu surowców wpłynęło ponad 794 mld rubli.

O tym, że zachodnie sankcje mocno uderzają w główne źródło dochodów Kremla, świadczy też fakt, że o 39 proc. zmniejszyły się wpływy z podatków związanych z wydobyciem kopalin. Firmy eksploatujące złoża ropy w Rosji zapłaciły o 42 proc. mniej podatku niż w styczniu roku ubiegłego, a o ponad 50 proc. skurczyły się dochody pochodzące z cła na eksport ropy i gazu. Resort finansów oszacował, że w lutym budżet straci 108 mld rubli (6,6 mld złotych) z powodu załamania dochodów ze sprzedaży surowców.

Sytuację pogorszy unijne embargo na rosyjskie produkty ropopochodne, które weszło w życie 5 lutego. Od grudnia obowiązuje już embargo na import z Rosji surowej ropy naftowej. Stąd decyzja Centralnego Banku Rosji o gwałtownej sprzedaży chińskich juanów – w lutym Rosja trzykrotnie zwiększy sprzedaż tej waluty w porównaniu ze styczniem. W ten sposób Moskwa ratuje budżet państwa przed drastycznymi cięciami.

Nawet bardzo lojalne wobec Kremla media przyznają, że dziura w budżecie „się poszerza”. Odnotował to pod koniec stycznia dziennik „Moskiewski Komsomolec”. „Wygląda na to, że Narodowy Fundusz Dobrobytu (FNB) czeka nie najlepsza przyszłość. Pod koniec 2022 r. wydano z niego aż bilion rubli (równowartość 62 mld złotych – red.) na pokrycie deficytu budżetu, choć oszczędności nie ruszano nawet podczas pandemii koronawirusa. Jego wyjątkowy status, szanowany od lat przez resort finansów, został faktycznie zniesiony” – twierdzi gazeta. „Utraciwszy podstawowe źródło w postaci dochodów ze sprzedaży surowców, FNB będzie się skurczał. To bilet w jedną stronę i nie wiadomo, kiedy ten koniec nastąpi” – czytamy.

Z danych rosyjskiego resortu finansów wynika, że na początku grudnia ubiegłego roku w FNB było 11,4 bln rubli (równowartość 706 mld złotych).