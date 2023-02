Według TASS, do zdarzenia doszło w nocy 6 lutego. - Mężczyzna został zatrzymany, gdy próbował otworzyć mauzoleum, w którym znajduje się ciało Włodzimierza Lenina - przekazał informator agencji dodając, że podejrzany chciał wynieść z mauzoleum ciało Włodzimierza Lenina.

- Ustalono, że zatrzymany był nietrzeźwy - podało źródło TASS. W depeszy czytamy, że na miejsce wezwano karetkę pogotowia, a medycy stwierdzili, że zatrzymany ma zaburzenia psychiczne na tle upojenia.

Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB) poinformowała z kolei, że ​​przed mauzoleum Lenina w Moskwie zatrzymano mężczyznę, który próbował przejść przez ogrodzenie. Według Denisa Simonowa ze służb prasowych FSB, doszło do naruszenia porządku publicznego, a "mężczyzna z objawami silnego zatrucia alkoholem próbował przejść przez łańcuch ogrodzeń przed mauzoleum" i został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

Według moskiewskich mediów, podejrzany to 42-letni mieszkaniec Moskwy, który po tym, jak został zatrzymany, przyznał się, że planował ukraść ciało Włodziemierza Lenina. Mężczyzna nie potrafił przy tym wytłumaczyć motywów swojego działania. Portal "Moskowskij Komsomolec" napisał, że zatrzymany to stolarz, u którego po rozwodzie rozwinęła się choroba alkoholowa i związane z nią zaburzenia psychiczne.

Mauzoleum Lenina znajduje się na placu Czerwonym w Moskwie, jest otwarte dla zwiedzających we wtorki, środy, czwartki i soboty w godzinach od 10:00 do 13:00. Agencja TASS podała, że gdy doszło do incydentu, plac Czerwony był otwarty dla zwiedzających.