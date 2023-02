Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 349 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Szef MSZ Rosji rozpoczyna serię wizyt dyplomatycznych w państwach Afryki.

Krawczuk poinformowała, że spośród wycofanych z bibliotek książek, 11 milionów było w języku rosyjskim.

Jak dodała z bibliotek wycofano też część książek w języku ukraińskim, napisanych w czasach ZSRR.



Informację na ten temat zamieściła na swojej stronie Rada Najwyższa (ukraiński parlament).



Jak podkreśliła Krawczuk spisywane i wycofywane są z bibliotek książki, których autorzy "wspierali zbrojną agresję wobec Ukrainy".

Reuters zaznacza, że nie jest jasne co stało się z wycofanymi książkami.



Po nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku Kijów rozpoczął proces "derusyfikacji" w bibliotekach. Proces ten przyspieszył po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.



W połowie 2022 roku Ukraina ograniczyła obrót rosyjskimi książkami.

Obecnie rozmawiamy o tym, że niezbędne są fundusze na zakup książek w języku ukraińskim tak szybko, jak to możliwe Jewhenija Krawczuk, przewodnicząca komisji ds. polityki humanitarnej i informacyjnej

- Ogólnie stosunek książek w rosyjskim i ukraińskim języku w naszych bibliotekach jest godny pożałowania - oceniła Krawczuk.



- Więc obecnie rozmawiamy o tym, że niezbędne są fundusze na zakup książek w języku ukraińskim tak szybko, jak to możliwe - dodała.



Krawczuk szacuje, że ok. 44 proc. książek w ukraińskich bibliotekach to książki po rosyjsku. Pozostałe to książki w języku ukraińskim i językach państw UE.



Na Ukrainie jedynym językiem urzędowym pozostaje ukraiński. Według badania z 2019 roku, przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii, ok. 30 proc. mieszkańców Ukrainy posługiwało się wówczas niemal wyłącznie lub wyłącznie rosyjskim.