Donald Trump, przed powrotem do Białego Domu, zapowiadał, że zakończy wojnę w 24 godziny. Po zaprzysiężeniu podjął negocjacje z Rosją, ale jak dotąd udało mu się doprowadzić jedynie do 30-dniowego zawieszenia broni, obejmującego ataki na infrastrukturę energetyczną i ataki na Morzu Czarnym. O łamanie tego pierwszego porozumienia obie strony regularnie się oskarżały.

USA chcą całkowitego zawieszenia broni na Ukrainie

Tammy Bruce podkreśliła, że ostateczną decyzję w sprawie tego, czy USA będą dalej prowadzić negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, podejmie Donald Trump.

Ukraina apeluje obecnie o 30-dniowe, bezwarunkowe zawieszenie broni, które umożliwiłoby podjęcie bezpośrednich negocjacji w sprawie pokoju. Na takie zawieszenie broni nie zgadza się jednak Rosja, która obwarowywała ewentualną zgodę na takie porozumienie warunkami: m.in. wstrzymaniem na ten czas dostaw zachodniego uzbrojenia na Ukrainę.

– USA chcą całkowitego, trwałego zawieszenia broni i zakończenia konfliktu – oświadczyła Bruce.

Stany Zjednoczone już wcześniej sygnalizowały, że mogą zrezygnować z negocjowania pokoju na Ukrainie, jeśli w rozmowach nie dojdzie do przełomu. 19 kwietnia jako pierwszy mówił o tym sekretarz stanu USA Marco Rubio. Potem w podobnym tonie wypowiedział się wiceprezydent USA J.D. Vance. Z kolei Trump regularnie deklaruje, że jego zdaniem zarówno Władimir Putin, jak i Wołodymyr Zełenski chcą pokoju, i porozumienie w tej sprawie jest bliskie. Jednak w sobotę we wpisie w serwisie Truth Social Trump stwierdził, że ataki podejmowane przez Rosję na cele cywilne i ukraińskie miasta mogą oznaczać, że Władimir Putin próbuje go zwodzić, i nie wykluczył, że konieczne będzie nałożenie dodatkowych sankcji, by wywrzeć presję na Rosję.