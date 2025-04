Jego zdaniem, należy liczyć się z długotrwałym konfliktem o nieregularnym charakterze. – W takim konflikcie chwila nieuwagi na froncie może kosztować życie całych oddziałów. Nieobliczalna Rosja najłatwiej i najskuteczniej może uderzyć wtedy, gdy czujność jest mniejsza – zaznaczył Polko.

Wskazał również na determinację ukraińskich sił. – Ta wojna wywalczyła czas dla Polski i Europy. Ukraińcy nie odpuszczają, a my nie możemy ich zostawić. Ich opór to nie tylko ich sprawa. To także nasza linia obrony. Lider, który daje sygnał o szybkim pokoju bez względu na cenę, wysyła do walczących bardzo zły przekaz. Ukraińcy nie mogą usłyszeć, że ich poświęcenie może zostać unieważnione jednym podpisem na dokumentach w Białym Domu – powiedział Gen. Roman Polko.